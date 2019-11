Nuorten esiinmarssin vuoro Veiterässä — "Nyt tuntuu todella hyvältä, kun saa peliaikaa ja onnistumisiakin on tullut"

Kotiavauksessaan lauantaina rumin lukemin 11—1 (1—0) LRK Torniota kurittanut Veiterä esiintyi jämäkästi ja varmasti halliten koko ottelua.

Puoliajalla tilanne toki oli vielä tiukka, mutta ottelun voitosta ei käytännössä pelattu toisen jakson alun helpottavien osumien jälkeen.

Pari vuotta täällä on ollut niin kova joukkue, että rooli on jäänyt pieneksi. — Matias Lehtonen

Veiterä marssitti Kisapuiston tekojäälle kotiyleisönsä eteen varsin paljon muuttuneen ryhmän. Viime kauden jälkeen ytimestä poistui useita pelaajia eri syistä. Veiterä teki valinnan täyttää tyhjät kohdat omilla kasvateillaan.

Omasta juniorimyllystä vastuusta ovat päässeet nauttimaan puolustaja Topi Pesonen (s.1999) ja hyökkäyspään pelaajat Kalle Pesonen (1999), Tuukka Loikkanen (2000) ja Matias Lehtonen (1998).

Loikkanen ja Lehtonen ovat hyökkäyksen ykköspelaajina isossa vastuussa joukkueensa tämän kauden tarinassa.

Tornion maaliverkko heilui

Lehtonen teki Torniota vastaan yhden osuman ja liukkaasti liikkuvana pelaajana aiheutti paljon päänvaivaa vieraiden puolustukselle.

Hän on roikkunut edustusjoukkueen mukaan useamman vuoden, mutta tähtipelaajien takaa ei ole minuutteja irronnut.

— Pari vuotta täällä on ollut niin kova joukkue, että rooli on jäänyt pieneksi. Nyt tuntuu todella hyvältä, kun saa peliaikaa ja onnistumisiakin on tullut, 21-vuotias hyökkääjä kertoi.

— Toivottavasti pysyn terveenä ja saan ehjän kauden sekä paljon pelejä alle. Se on tärkeintä.

Hän on samalla otettu siitä, että vuosien nöyrä työnteko taustalla on huomioitu. Sitä on edesauttanut laadukas valmennus, josta tällä kaudella vastaa Valeri Gratchev.

— Määrätietoisesti seurassa lähdettiin rakentamaan tätä vuotta omilla pelaajilla ja se on tietysti hienoa minulle. Hän on valmentajana sellainen, että saamme treeneissä tosi paljon yksittäisistä pelitilanteista ohjeita. Sitä kautta me kehitymme ja koko joukkue hyötyy.

Janne Hauska uudessa roolissa

Lehtosen kärkipari Loikkanen ampui kotiavauksessa kaksi maalia ja myös liberoksi tälle kaudelle siirretty konkari Janne Hauska ampui kaksi, molemmat kulmalyönneistä.

Monivuotinen pistepörssin kärkinimi on Lehtosen mukaan uudessa alakerran roolissaan huipputärkeä koko joukkueelle ja varmasti mentori nuorille hyökkääjille parhaasta päästä.

— Hänen pelinsä näyttää tosi hyvältä. Äänellä ohjaa paljon, kuuluu varmaan katsomoon saakka. Lisäksi ulottuvana pelaajana hoitaa 1—1-tilanteet ja nostopallot melkein sataprosenttisesti meille.

Valmentaja Gratchev kertoi ottelun jälkeen, että Hauskan siirto puolustukseen ja nuorille hyökkääjille roolin antaminen oli lopulta varsin simppeli palapeli.

— Meillä on siinä kaksi nälkäistä kärkipelaajaa, jotka ovat molemmat nopeita ja osaavat tehdä maaleja. Tämä ei ollut meille vaikea päätös.