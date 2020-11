Veiterän iskukyky on arvoitus Suomen cupin kynnyksellä hyvästä harjoituskaudesta huolimatta – "Tämä on itsellenikin jännittävä paikka"

Veiterä syöksyy tuntemattomaan viikonlopun evakkoreissullaan jääpallon Suomen cupin alkulohkon turnaukseen Jyväskylään. Tapahtuma piti järjestää Veiterän kotikentällä Kisapuistossa, mutta Lappeenrannan kaupunki ei ollut varma, olisiko iso tekojäärata pelikunnossa.

Veiterän päävalmentaja Tero Nieminen myöntää, että cupin otteluiden siirto oli joukkueelle pettymys.

– Joukkueen kanssa viestittelimme heti, ettei pidä antaa tämän muutoksen vaikuttaa. Uskon, että jokaisella meistä on päällimmäisenä mielessä, että pääsemme taas pelaamaan. Se on meille suurin asia, Nieminen toteaa.

Veiterän lähtökohdat Suomen cupin otteluihin ovat huomattavasti huterammat kuin viime vuosina, jolloin se kävi leireilemässä ja pelaamassa maailmancupia halliolosuhteissa Ruotsissa.

– Voi olla, ettemme saa nyt yhtään ison kentän harjoitusta ennen virallisia pelejä.

Toisaalta siihen Veiterän tämän hetken miinukset jäävätkin. Plussien lista on pidempi ja painavampi.

Viime kevään hopeajoukkueen harjoituskausi sujui Niemisen mukaan mainiosti. Veiterän pallollisen pelin sieluksi palasi Eetu Peuhkuri, joka on myös joukkueen uusi kapteeni.

Pelaajat ovat terveinä lukuun ottamatta maalivahti Saku Herrasta, joka hänkin pääsee varvasmurtumansa jälkeen täysillä mukaan heti cupin alkulohkoviikonlopun jälkeen.

– Pelaajat ovat olleet erittäin sitoutuneita ja harjoitelleet hyvin.

Veiterän fyysistä valmennusta veti kesällä Antti Ropo, kunnes Nieminen aloitti päävalmentajan työnsä elokuun alussa.

Aleksei Nikisovin ja Valeri Gratsevin päävalmentajakausilla Veiterän harjoittelun viikkokuormat pysyivät varsin tasaisina, mihin on tullut muutos.

Ropo ja Nieminen ovat pyrkineet rytmittämään treeniä niin, että erilaisten ominaisuuksien kehittämiseen olisi entistä paremmat edellytykset.

Joukkue on esimerkiksi onnistunut tekemään Kisapuiston jäähallien kaukaloiden ahtaudessakin harjoitteita, joilla saatu pelaajien luisteluun maksimivauhteja.

Näen, että joukkueemme tason pitäisi riittää taistelemaan Suomen cupin alkulohkon voitosta. — Tero Nieminen

– Minulla on ollut suurin vastuu suunnitella harjoitteet niin, että saamme sinne sisälle oikeita vasteita, Nieminen toteaa.

Valmennus on hyödyntänyt muun muassa sykeseurantaa tarkkaillessaan, ylletäänkö harjoitteilla niiden tavoitteisiin.

SaiPan fysioterapeuttinakin tunnettu Ropo treenaa yhtenä pelaajista ja pystyy antamaan Niemiselle tarkan tiedon siitä, kuinka hyvin kukin harjoite vastaa kussakin tilanteessa yksilön ja joukkueen tarpeita.

Lajitaitoihinkin on kiinnitetty huomiota.

– Olemme tehneet viime vuosia enemmän syöttö- ja pallokontrolliharjoitteita, jotta saisimme mahdollisimman paljon toistoja. Niillä pystymme myös monipuolistamaan kaukaloharjoitteluamme.

Veiterän pelaajisto on paperilla edelleen kova, vaikka joukkue menettikin viime kauden jälkeen Janne, Tomi ja Valtteri Hauskan Mikkelin Kamppareihin ja Aleksi Seppäsen Ruotsin IFK Motalaan.

Maajoukkuemiehet Eetu Peuhkuri ja Tuomas Liukkonen lyövät vihreiden pelin tahtia. Puruvoimaa tarjoaa täyteen iskuun toipunut Tero Liimatainen, jonka viime kausi jäi väliin vakavan loukkaantumisen vuoksi. Toissa kaudella Liimatainen hurjasteli Bandyliigassa yhteensä 26 ottelussa tehot 37+29=66.

JPS:n, HIFK:n, Botnian ja WP 35:n pitää pelata viikonloppuna hyvin, jos ne aikovat Veiterän kaataa. Lohkon voittajasuosikit Veiterä ja JPS kohtaavat heti avausottelussa lauantaina.

Veiterä pyrkii hallitsemaan palloa ja syöttämään sitä laadukkaasti sekä hyökkäämään monipuolisesti.

– Näen, että tasomme pitäisi riittää taistelemaan Suomen cupin alkulohkon voitosta.

Kai Skyttä Aleksei Nikisovia ja Valeri Gratsevia Veiterän päävalmentajana seuraava Tero Nieminen aloitti tehtävässä elokuun alussa. Fyysistä valmennusta veti kesällä Antti Ropo, joka tunnetaan myös SaiPan fysioterapeuttina.

Nieminen toteaa odotustensa olevan toistaiseksi kuitenkin pelkkiä oletuksia, koska Veiterä ei ole päässyt kokeilemaan harjoittelemiaan asioita isolla jäällä.

– On hirmu vaikea tietää, missä menemme suhteessa muihin. Minulla ei myöskään ole vertailukohtaa viime vuoteen. Tämä on itsellenikin jännittävä paikka, minkälaisia asioita kentällä näkyy ja kuinka pystymme pelaamaan. Olemme palaveeranneet ja käyneet läpi tiettyjä taktisia asioita niin sanotusti pelilaudalla, mutta on kyllä aivan arvoitus, miten ne siirtyvät isolle kentälle.

Suomen cupin toinen finaalijoukkue on jo selvillä. Hallitseva Suomen mestari Porvoon Akilles voitti kaksi viikkoa sitten Oulussa pelatun cupin toisen alkulohkon puhtaalla pelillä ja maalierolla 21–7.

Cupin loppuottelu pelataan Porvoossa loppiaisena 6. tammikuuta.