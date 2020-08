Sarita Heikkinen oli viuhkassa jo Manse-pelissä ja jatkaa suurella todennäköisyydellä pelinjohtajana myös Pesä Ysien Superpesiskauden päätösottelussa Hyvinkäällä perjantaina.

Pelaajasta pelinjohtajaksi siirtyvä tyrnäväläinen on Ysien pelinjohtaja myös ensi kaudella. Hän on lappeenrantalaisten historian ensimmäinen naispelinjohtaja pääsarjassa. Partnerina valmennuksessa jatkaa Santeri Kytömäki.

Työn ja perhesyiden vuoksi Kuopioon muuttava Jari Komulainen olisi väistynyt kauden päätyttyä, mutta flunssa aikaisti sivuun siirtymistä. Komulainen kävi koronatestissä keskiviikkona aamupäivällä.

Hän sairastui maanantain ja tiistain välisenä yönä nuhaan ja kurkkukipuun. Komulainen kertoo vointinsa jo kohentuneen, mutta on suosiolla koronakaranteenissa. Flunssan perheessä sai hänen mukaansa ensimmäisenä perheen yksivuotias lapsi.

Lähtö yllätti

Pesä Ysien managerin Sakari Myllyksen mukaan Komulaisen lähtö tuli yllätyksenä, sillä suunnitelmissa oli, että projekti jatkuu hänen kanssaan ensi kaudella.

– Hän on kertonut koko ajan, että mielii synnyinseudulle, jos sopiva työpaikka aukeaa, Myllys sanoo.

Kuhmossa syntynyt Komulainen on työskennellyt sairaanhoitajana Eksotella.

Mika Strandén Jari Komulaisella oli optio ensi kaudesta lappeenrantalaisten kanssa, mutta työ ja perhesyyt vetävät takaisin juurille Savoon.

Ehdotus yllätti

Heikkisen, 34, kanssa Pesä Ysit on keskustellut jo aiemmin vaihtoehdosta siirtyä polttolinjasta pelinjohtajaksi. Hän ei usko, että hyppäys suoraan joukkueen sisältä johtajaksi on ongelma.

– Enemmän siitä on hyötyä, että tuntee heidät. Suurin piirtein on hajulla siitä, millaisia pelaajia vetää. Uskon, että pelaajillekin siitä on hyötyä.

Pesä Ysien ehdotuksesta Heikkinen sanoo yllättyneensä.

– Eka viikko meni pohdiskelussa, miten tässä voisi nyt lopettaa, mutta ei näitä paikkoja hirveästi auki ole. Kieltämättä vähän kirpaisee edelleen.

– Tietenkin olisi kiva pelata tietoisesti viimeinen peli ja jos pelaan, kyllä se varmaan tuntuu jossakin.

Eka viikko meni pohdiskelussa, miten tässä voisi nyt lopettaa, mutta ei näitä paikkoja hirveästi auki ole. — Sarita Heikkinen

Heikkinen on koulutukseltaan opettaja ja johtanut joukkueita aiemmin alasarjoissa ja Tyrnävän B-tyttöjä Superissa. Pesä Yseissä hän on jo osallistunut valmennuksen ja pelitaktiikan suunnitteluun.

– Joukkueen sisällä luottamus häneen on täydellinen. Sarita nauttii suurta arvostusta pelaajien keskuudessa ammattimaisuudestaan, Myllys sanoo.

– Totta kai menetetään vahva pelaaja linjasta, mutta painoarvoltaan tää on paljon isompi palikka meille.

Anu Kiljunen Sarita Heikkinen on ollut tärkeä pelaaja polttolinjassa, mutta nyt hänet joutuu korvaamaan joku muu.

Ei voi odottaa äkkiharppausta

Pudotuspelien ulkopuolelle jäävä Pesä Ysit on nuori ryhmä, mutta joukkueen kehittäminen on Heikkisen mukaan palkitsevaa myös kilpaurheilussa. Hän näkee harppauksen tarpeen etenkin fyysisellä puolella. Taitoa ja pelin ymmärrystä Heikkisen mukaan on ja halua kehittyä ja imeä oppia.

– Pitää olla realisti. Ominaisuudet eivät vuodessa kovin paljon muutu. Ei voi odottaa, että yhtäkkiä oltaisiin tosi paljon parempia.

– Itsekin lähden tuohon harjoittelemaan asioita.

Pelinjohtajan intohimo on etenkin ulkopeli, jota hän haluaa johtaa entistä voimakkaammin ja miesten Superin tapaan aktiiviseen suuntaan.

– Se vaatii tosi paljon yhteistä harjoittelua.

Jalkoja lisää

Ainakin syksyn Heikkinen tekee sijaisuuksia kotiseudullaan ja liittyy harjoituksiin tiiviimmin keväällä, kun ulkokausi alkaa. Joukkue panostaa entiseen tapaan myös leiriviikonloppuihin. Siitäkin on keskusteltu, että Heikkinen hakisi opettajan sijaisuuksia Lappeenrannan seudulta.

Tärkeä tavoite on, että pelipaikat saataisiin joukkueessa vakiinnutettua.

– Pakon sanelemana jouduttiin ajamaan niin suuri määrä pelaajia sisään, että heitä piti testata eri paikoilla, Myllys kuvaa päättyvää kautta.

Pesä Yseillä on yhdeksän pelaajasopimusta nykypelaajien kanssa, mutta vahvistusta pyritään hakemaan myös ulkopuolelta. Etenkin nopeutta joukkue kaipaisi lisää.