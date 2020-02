Lumitykit ovat tällä viikolla porhaltaneet lunta Huhtiniemen ladulle ensi talveksi. Lumiprojektissa juostaan kilpaa ajan kanssa, sillä lauhat säät ovat jälleen palaamassa.

– Neljässä viidessä vuorokaudessa tuon kokoinen kasa saadaan ammuttua, jos kelit ovat otolliset, Lappeenrannan liikuntajohtaja Pasi Koistinen kertoo.

Tavoitteena on noin 10 000 kuution lumikasa, jollainen syntyi myös täksi talveksi. Siitä riittää peitettä noin 1,5 kilometrin lenkille ja vähän jää myös paikkolumeksi.

– Sellaiseen määrään pyritään. Jos ei ehditä näillä pakkasilla, jatketaan sitten seuraavilla.

Imatralla ensilumen ladulla on hiihdetty pian 15 vuoden ajan, mutta Lappeenrannassa säilötystä tykkilumesta päätettiin rakentaa latu ensimmäisen kerran vasta täksi talveksi.

Lumetettu lenkki avattiin marraskuun alkupuolella Huhtiniemessä.

– Latu on ollut koko ajan hiihtokunnossa, vaikka on ollut tosi hankalia kelejä. Käyttäjiltä on tullut paljon positiivista palautetta, kun kaupungissa on paikka, jossa voi hiihtää.

Suoraan ladulle tykittäminen ei kannata

Viime talvena Huhtiniemessä kokeiltiin ensiksi lumen tykittämistä suoraan ladulle. Pakkasta jouduttiin kuitenkin odottelemaan niin pitkään, että hyöty jäi lopulta olemattomaksi.

Tänä syksynä tilanne olisi ollut vielä huonompi.

– Näillä kokemuksilla ylivoimaisesti paras keino on ampua lunta, kun pakkasta on, ja levittää se syksyllä ladulle. Nyt levitetty lumi ammuttiin viime helmikuussa, Koistinen kertoo.

Purukasan alle säilöttävästä lumesta häviää kesäkaudella noin 20 prosenttia.

Koistinen pitää sitä hämmästyttävän pienenä määränä, vaikka viime kesäkin oli lämmin.

Mikäli kasa tehdään aina samaan paikkaan, säilymistä alkaa tehostaa myös alle muodostuva ikirouta.

Kalle Sipiläinen

Latu on ollut koko ajan hiihtokunnossa, vaikka on ollut tosi hankalia kelejä. — Pasi Koistinen

Huhtiniemessä lumikasa syntyy rinteen oikeaan kulmaan, jossa se ei häiritse alueen kesäkäyttöä. Sieltä se on myös helppo levittää ladulle.

– Tykitystä isompi urakka on lumen levitys, Koistinen sanoo.

Lumitykit hankittiin leasing-sopimuksella

Koistinen arvioi lumikasan hinnaksi 30 000–40 000 euroa. Hintaan sisältyy myös lumen levittämistä.

Kaksi lumitykkiä hankittiin viiden vuoden leasing-sopimuksella.

– Vedestä ei tule kustannusta, kun ammutaan Saimaasta. Ja tykit eivät vie älyttömästi sähköä.

Alkukustannus oli isompi, mistä merkittävä kulu oli sahanpurujen osto eristeeksi.

– Niitä pystyy käyttämään useamman vuoden.

Tykityksen kaupunki ostaa ulkopuoliselta yrittäjältä. Kunnallisten työntekijöiden voimin lumiprojekti olisi haasteellinen toteuttaa, koska lumitykkiä täytyy valvoa ympärivuorokautisesti.

– Levitys on myös oma taiteenlajinsa. Vaatii erityisosaamista käydä sitä purukasan alta kaivinkoneella purkamaan.

Hinnan lisäksi järvivedellä on muitakin etuja. Vedessä oleva humus ja veden kylmyys tekevät lumikiteestä laadukkaamman kuin vesijohtovedestä tykitetyssä lumessa.

Myös tekojäistä kiitosta

Ensilumen ladun lisäksi Lappeenrannassa otettiin tänä talvena käyttöön myös kaksi uutta tekojäärataa, toinen Voisalmessa, toinen Kimpisessä. Radat avattiin joulukuun alussa.

Koistisen mukaan niistäkin on tullut valtavasti kiitosta, kun kaupunki on pystynyt tarjoamaan myös entistä paremmat luisteluolosuhteet.

– Tekojään jäädyttämisessä energiakulut ovat merkittävämmät, ja siksi kautta ei ole tarkoitus hirveästi pidentää, mutta sen pystymme takaamaan, että talvikaudella saadaan jää.