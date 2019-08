PEPOlla mahdollisuus jatkaa lentokelissä Mikkelissä, joukkueella pieniä loukkaantumismurheita

PEPO pakkaa perjantaina kamppeensa ja ajelee maakuntarajojen ulkopuolelle pelaamaan Mikkelin Pallo-Kissoja vastaan. MiPK pyörii jalkapallon Kakkosessa samoilla sijoilla PEPOn kanssa, mutta on yhden pelin enemmän pelanneena jäänyt lappeenrantalaisista kaksi pistettä.

Lilapaitoja on avittanut viime pelien hyvä vire. Alla on kaksi voittoa. PEPOn ja MiPK:n välissä majaileva NJS kaatui vieraissa 0—2 ja sitä ennen tuli 4—0-kotivoitto Klubi 04:stä.

— Kaksi viimeistä ottelua ovat olleet meiltä onnistuneita, hyviä suorituksia. Harjoittelu on näyttänyt todella hyvältä ja joukkue näyttää olevan hyvässä iskussa, joukkueen päävalmentaja Mika Heino myötäili.

— Joukkue on tehnyt hyvällä työmoraalilla hommia ja kaikesta huolimatta joukkueen ilmapiiri on ollut koko ajan erittäin hyvä, vaikka on ollut vaikeuksia eikä pisteitä ole tullut. Voisi kuvitella, että tuska joukkueen sisällä vain kasvaa ja kasvaa, mutta ilmapiiri on ollut se, että uskotaan omaan tekemiseen.

Joukkue tuskaili alkukauden maalinteko-ongelmien kanssa. Heinon mukaan asiaa on harjoiteltu koko ajan. Nyt haasteet näyttävät olevan takana päin ja onnistumiset ruokkivat itseluottamusta.

— Paul Obi teki Klubia vastaan kolme maalia. Aiemmissa peleissä hänellä on ollut saman verran paikkoja, mutta ei ole vain onnistunut. Pieni paino harteilla on pelaajilla ollut, kun ei ole maalipaikoista maaleja saatu.

Myös maalivahti Craig Hillin saaminen mukaan kokoonpanoon on tuonut kaivattua selkänojaa joukkueelle, vaikkei Hilliä tuuranneen Miko Sederholmin otteissa ollut moitittavaa.

— Craig on kokenut ja kapteeni. Hän toi henkiselle puolelle pelitilanteisiin semmoisen lisän. Miko pelasi kaikissa peleissä hyvin eikä hänen piikkiinsä voi laittaa tappiota, mutta henkisenä johtajana Craig on vielä selvästi edellä. Hän on niin selkeä johtaja ja kapteenityyppiä. Silloin tulee selän takaa lisää voimaa, Heino kuvaili.

Täysin terveenä joukkue ei pääse Mikkeliin lähtemään. Varmasti kokoonpanosta poissa on ainakin Jens Harju.

— Pieniä loukkaantumisia on, jotka voivat vaikuttaa kokoonpanoon. Alieu Ceesay loukkasi itseään. On mahdollista, että hän ei ole mukana.

MiPK—PEPO-ottelua voit seurata Etelä-Saimaan kautta suorana 9.8. kello 18.30.