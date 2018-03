Sisähalli sai tukea Lappeenrannan valtuutetuilta, vielä pitäisi saada rahaa — Kuinka paljon uuden jäähallin tiloista voisi tinkiä, jotta saataisiin myös yleisurheiluhalli? LUM valjasti faktat ja nuoret esittelemään yleisurheilun sisäharjoitustilojen surkeutta Lappeenrannan kaupunginvaltuutetuille. Urheilutalon juoksusuoralle oli järjestetty samaan aikaan nuorten harjoituskilpailut. Mika Strandén LUM:n lobbaustilaisuus oli vetänyt paikalle lähes puolet Lappeenrannan valtuutetuista.

Lähes puolet valtuutetuista ja kolme kansanedustajaa. Lappeenrannan Urheilu-Miehet sai edustavan kattauksen Lappeenrannan päättäjiä urheilutaloon, kun se lobbasi yleisurheilun sisähallia kertomalla seuran toiminnan laajuudesta ja ankeista olosuhteista, joissa yleisurheilijat joutuvat elämään talvikauden yli.

Emme tarvitse hienoja paikkoja, aitioita tai ravintoloita, haluaisimme harjoituspaikat meidän lapsille ja nuorille. — Tommi Viskari

LUM:n puheenjohtaja Mauri Auvinen kuvasi yli 40 vuotta yleisurheilun erikoisseurana toimineiden vihreäpaitojen olosuhteita yhdellä lauseella:

— Koskaan meillä eivät ole olleet talviharjoitusolosuhteet kunnossa.

Autolla sisähalliin

Lähimmät kunnolliset harjoitusolosuhteet ovat Lappeenrannasta 135 kilometrin päässä Pajulahdessa. Auvisen mukaan LUM on Suomen ainoa top 10 -yleisurheiluseura, jolla ei lähiseudulla ole yleisurheiluun sopivaa sisähallia.

Auvisen kanssa nuorten urheilijoiden arjesta kertoivat LUM:n nuorisopäällikkö Salli Kirvesmies, valmennuspäällikkö Tommi Viskari ja kestävyysjuoksuvalmentaja Jarmo Viskari, jonka tallissa on muun muassa Alisa Vainio.

Kirvesmiehen mukaan kokonaan ilman harjoittelumahdollisuutta Lappeenrannassa ovat heittolajit, seiväshyppääjät ja kestävyysjuoksijat. PEPOn jalkapallohallista LUM ostaa hänen mukaansa 4 000 eurolla talvessa vuoroja, koska urheilutalon juoksusuoran lisäksi ainoat harjoituspaikat ovat koulujen liikuntasalit.

Mika Strandén LUM järjestää talvella neljät kilpailut urheilukoululaisille. Maanantaina olivat vuorossa talven viimeiset kisat.

Paljon pelissä

LUM:n huoli kumpuaa Lappeenrannan tulevasta jäähalli-investoinnista, jonka se pelkää vievän liikuntarahat pitkälle tulevaisuuteen myös yleisurheiluhallilta.

— Tässä on paljon pelissä niin nuorten kuin huippujenkin osalta, Tommi Viskari kuvasi.

Auvinen listasi LUM:n toiveet sisähallin osalta: 200 metrin kiertävä rata, kaikkien lajien suorituspaikat (heitot pressuihin), mahdollisuus kilpailla kaikissa hallilajeissa ja keskeinen sijainti muiden liikuntapaikkojen ja koulukeskittymän lähellä.

Mika Strandén Valmennuspäällikkö Tommi Viskari esitteli urheilutalon juoksusuoran ankeita yksityiskohtia kuulijoille.

Halli muillekin

Kohteliaiden ja kannustavien puheenvuorojen lisäksi paikalla olleiden valtuutettujen kysymyksissä ja kommenteissa vilahti ongelman ydin: raha.

— Eihän me tehdä LUM:lle tällaista hallia missään nimessä, mutta me tehdään kaikille halli, jossa myös LUM voi harjoitella, Juha Turkia (ps.) kuvasi.

Kysymys: Pitäisikö sisähalli rakentaa jäähallin kanssa rinnan yhtä aikaa?

Karoliina Ahtiainen (kesk)

— Ehdottomasti.

Ahtiaisen mukaan tarvitaan kaksi hallia, mutta torsoja kokonaisuuksia ei kannata tehdä. Sisähallissa pitää huomioida kaikki lajit. Aikataulu ”niin pian kuin mahdollista”.

Ilpo Heltimoinen (ps)

— Meillä pitää olla kaksi erillistä hallia, tällä hetkellä se tuntuisi järkevimmältä. Kaksi laadukasta hallia, jos se vain on taloudellisesti mahdollista.

Heltimoisen mukaan molemmat hallit pitää saada mahdollisimman pian, eli heti kun projektin eteneminen antaa myöten.

Juha Turkia (ps)

— Päätökset tulee tehdä yhtä aikaa ja toteuttaa sisähalli jäähallin kanssa yhdessä.

Turkian mukaan aikataulullisesti rakentamista voidaan rytmittää, jos esimerkiksi sijaintipaikka tai rakentaminen sitä vaatii.

Eeva Arvela (sd)

— Ratkaisut pitää tehdä samaan aikaan. Molemmat tarvitaan, jos rahat riittävät.

Arvela toivoo, että tueksi saataisiin mukaan yhteistyökumppaneita, koska kaupunki ei yksin pysty rakentamaan molempia halleja.

Kimmo Klemola (vihr)

— Kyllä, tarve on. Sisähalli täyttäisi myös sellaisen tarpeen, jota varten meillä ei tiloja ole. Tavallaan he (LUM) ovat ansainneet sen, eri asia on, onko meillä varaa.

Jos sisähallia ei nyt tehdä, Klemolan mukaan se todennäköisesti siirtyy taas kauemmas ja kauemmas.

Anneli Kiljunen (sd)

— Molemmat hallit tarvitaan, mutta ensin pitää olla rahoituspohja selvä. Olisin iloinen, jos isot elinkeinotoimijat tulisivat mukaan.

Jos valita pitäisi, Kiljusen mukaan hän on taustaltaan jääurheilua enemmän yleisurheiluihminen.