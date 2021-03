Veiterän maltti ja lumisade toivat toisen kiinnityksen finaalipaikkaan – "Se oli hyvää monipuolista hyökkäämistä"

Veiterällä on perjantaina ensimmäinen mahdollisuus edetä Bandyliigan finaaliin.

Huippusäässä aloitettu, mutta rankan lumisateen pilaama jääpallon Bandyliigan kolmas välierä Lappeenrannassa kääntyi Veiterälle hyvän avausjakson ansiosta 4–1 (4–0).

Veiterä johtaa ottelusarjaa 2–1, kun finaalipaikkaan vaaditaan kolme voittoa. Ensimmäinen katkon mahdollisuus on perjantaina Porissa.

– Se oli hyvää monipuolista hyökkäämistä. Puolustettiin lisäksi tosi hyvin ja tiiviisti. Maltettiin pelata. Ihan jotain yksittäisiä tilanteita oli, joissa olisi voitu tehdä jotain toisin. Tosi tyytyväinen olen eka jaksoon, Tero Nieminen kehui joukkuettaan.

Ottelu ratkaistiin avausjaksolla. Noin 20 minuuttia tasaisesti edennyt peli kääntyi hetkessä kotijoukkueelle. Ensin Eetu Peuhkuri pamautti komealla kaukolaukauksella avausmaalin.

Sitä seurasi kaksi kulmaa, joista Esko Liukkonen ja Ere Verhelä tekivät lukemiksi 3–0. Maalikimaraan kului aikaa vaivaiset nelisen minuuttia.

Porilaisten ote katosi maalien jälkeen, ja jakson lopulla Veiterälle suorastaan tyrkytettiin lisämaaleja. Verhelä kiitti tarjouksesta ja teki taukolukemiksi 4–0.

Kisapuiston jää peittyi

Toinen jakso oli jääpalloilun irvikuva. Juuri ennen tauon loppua taivas repesi ja lunta satoi jäälle kauttaaltaan paksu kerros.

Samalla sai unohtaa kokonaan jäissä pelaamisen, niin kuljetukset kuin syötöt.

Patenttivastaus lajissa tähän olosuhteeseen ovat pitkät pallot, joita puolin ja toisin viljeltiin.

Lunta tuli ajoittain niin paljon, että pelaajat kadottivat näköyhteyden pelivälineeseen.

Veiterän leirissä tilanteeseen ei tietysti oltu kovin pettyneitä, sillä sade pelasi vahvasti kotijoukkueen pussiin.

– Täysin kaksi eri peliä tänään. Meillä on onneksi selkeä suunnitelma tuohon keliin, ja on pudotuspeleissäkin jouduttu sitä harjoittelemaan. Alakerta pelasi tosi hyvin pitkät pallot pois. Vaikea näissä olosuhteissa on neljää maalia kyllä tehdä.

Yhden Narukerä teki Tomi Mustosen toimesta ja oli yritteliäämpi makuuttaen viittä pelaajaa ylhäällä taistelemassa ilmapalloista.

Toisaalta Veiterä vältti kaikkia turhia riskejä ja pelasi maltillisesti aikaa pois kellosta.

Voittotaistelu päättyi käytännössä jo sillä hetkellä, kun lumipyry saapui Kisapuiston tekojään ylle.