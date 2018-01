PoNoVo ohitti NST:n lisenssipelaajien määrässä — Lappeenrannassa on yli 700 lisensoitua salibandypelaajaa PoNoVo on lisännyt junioritoimintaansa aktiivisesti viime vuosina. Salibandy lajina jatkaa kasvuaan, ja lisenssipelaajia on jo yli 57 000. Kai Skyttä Vaikka PoNoVo on kaupungin ykkönen lisenssien määrässä, NST:n edustusjoukkueet pelaavat korkeammilla sarjatasoilla. Kuvassa palloa suojaa Juuso Kekki.

Pontuksen Nouseva Voima on Salibandyliiton tuoreen listauksen mukaan Lappeenrannan suurin salibandyseura lisenssipelaajilla mitattuna. PoNoVolla on 380 lisenssipelaajaa, kun NST:llä niitä on 350.

Vuonna 1994 perustettu NST on ollut pitkään kaupungin ykkönen, mutta junioritoimintaansa viime vuosina lisännyt PoNoVo on kivunnut vuoden lopun tilastossa ohitse. Virallisesta lukemasta tosin puuttuvat NST:n osalta kerhopelaajat, joita on 87 ja joita ei oltu kirjattu järjestelmään. Kevään listauksessa on siis odotettavissa, että NST ohittaa jälleen PoNoVon.

NST:n naiset pelaavat Salibandyliigassa ja miehet Divarissa. PoNoVon miesten ja naisten edustusjoukkueet pelaavat alueellista kakkosdivisioonaa. PoNoVo rekisteröitiin salibandyseuraksi vuonna 1996, mutta toimintaa samalla nimellä Pontuksen kaupunginosassa on ollut jo 1970-luvulta lähtien.

Suomen suurin salibandyseura on helsinkiläinen jättiseura Erä-Viikingit, jolla on 1931 lisenssipelaajaa. Lisenssipelaajien kokonaismäärä Suomessa on 57 330, ja kaikkiaan rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia vuodenvaihteessa oli 59 971 henkilöä.

Uutista päivitetty 16.1. kello 12.57: lisätty tieto, että NST:n kerhopelaajat puuttuivat lisenssilistauksesta vuoden lopussa.