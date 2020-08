Jalkavaiva keskeytti Senni Salmisen ennätyksellä alkaneen kolmiloikkakauden. Kalevan kisoissa lajina on pituushyppy. Turun superviikon aloittavat Paavo Nurmen kisat jäävät väliin.

Senni Salminen, 24, aloitti yleisurheilukauden jymypaukulla. Heti ensimmäisessä kisassaan hän puhkaisi 14 metrin rajan kolmiloikassa. Suomalaisnaisista siihen olivat aiemmin pystyneet vain Kristiina Mäkelä, Natalia Bäck ja Heli Kruger. Toisessa kisassa tulos jäi sentin alle ja viimeisessä hypyssä vasen jalkapöytä otti osumaa.

Jalka ei ehtinyt parantua heinäkuun alkupuolella alkaneella pakollisella kilpailutauolla ja yleisurheilun Turun superviikon tiistaina avaava Paavo Nurmi Games jää Salmiselta väliin. Torstaina alkavissa Kalevan kisoissa hän on mukana, mutta pituushypyssä.

– Loikkaan en viitsi lähteä riskeeraamaan, mutta juoksemaan pystyn, joten ajateltiin, mitä jos lähdettäisiin hyppäämään pituutta, Salminen kertoo.

Imatran Urheilijoita edustava Salminen on viimeksi hypännyt pituutta viime kesänä. Sen ansiosta SM-kisojen tulosraja oli hänellä valmiina.

Salmisen pituusennätys 612 on kahden vuoden takaa. Tuolloinkin hän oli pakollisella loikkatauolla. Viime kesänä tulosta alkoi viimein syntyä myös päälajissa ja hyvä meno jatkui hallikaudella.

Mieli ehti olla maassa

Salminen myöntää, että mieli ehti olla hetken maassa kolmiloikkakauden ennenaikaisen päättymisen vuoksi.

– Oli kyllä tosi odottava mieli, kun heti ensimmäisessä kisassa meni yli 14 metriä. Todellinen tuloskuntoni on yleensä alkanut näkyä neljännessä tai viidennessä loikkakisassa.

Kaikista eniten hän odotti kisailua Kristiina Mäkelän kanssa. Naisten kolmiloikkaa pitkään hallinnut Mäkelä on ollut hyvässä iskussa ja jahtaa tosissaan Heli Krugerin Suomen ennätystä 14,39, jonka Kruger ponnisti Lappeenrannassa vuonna 2003.

– Kyllä varmasti Kristiina olisi pistetty ahtaalle. Uskon, että hänellekin olisi tullut vielä enemmän senttejä, jos olisin ollut hengittämässä niskaan.

Kesäkuun lopussa syntyneen ennätyksensä jälkeen Salminen odotti, että tulos paranee kauden aikana vielä muutaman kymmentä senttiä lisää.

– Espoossa hyppäämäni 14,04 oli teknisesti varmaan huonoin hyppy, minkä olen ikinä hypännyt. Se tarkoittaa, että ominaisuudet ovat menneet eteenpäin.

Todennäköisesti ennätys paranee

Pituushypyssä kesän kotimainen kärki on seitsenottelija Maria Huntington tuloksella 651. Seuraavat kaksi naista ovat hypänneet 630 tuntumaan, mihin Salminen uskoo voivansa myös venyttää.

– Se onkin mielenkiintoista nähdä. Tuntui ihan hyvältä, kun kokeilimme.

Jarmo Hämäläinen Kolmiloikkaaja Senni Salmista valmentaa entinen seiväshyppääjä Matti Mononen.

Salminen asuu Helsingissä, mutta on treenaillut tiiviisti Imatralla valmentajansa Matti Monosen kanssa, kun kilpailemaan ei ole päässyt.

– Olemme tehneet tosi hyvää ylläpitävää ja korvaavaa treeniä. Tuntuu, ettei kunto ole kadonnut mihinkään, vaan koventunut. Tehot ja muut pitäisi siirtyä pituuteen helpommin kuin loikkaan, koska se ei ole niin monimutkainen laji, Salminen odottaa.

Omalla seiväsurallaan Mononen tunnettiin suorapuheisena kaverina. Sama meno tuntuu jatkuvan myös valmentajana, kun häneltä kysyy suojatin tavoitteista.

– Suomen mestaruus on tavoitteena, oli laji kumpi hyvänsä, Mononen paukauttaa.

Puhelimen päässä Salminen naurahtaa sille kevyesti.

– Jos hän niin on ilmoittanut, sitten se on niin.

Kausi päättyy Kalevan kisoihin

Kolmiloikassa Salminen on napsinut aiemmin Kalevan kisoista kolme pronssia. Nyt pituuspaikalta pitäisi siis poistua kultamitali kaulassa.

Hän päättää kautensa Turussa, jotta jalka ehditään saada kuntoon ja treenaaminen kohti ensi kautta voidaan aloittaa ajoissa. Vamma ei vaatine leikkaushoitoa.

– Ensi vuosi on sen verran tärkeä, että siellä pitää olla kaikki palikat kohdallaan.

Ensi vuoden pääkilpailu on tietenkin Tokion olympialaiset, mikäli koronapandemia on saatu kuriin ja kisat voidaan järjestää. Ohjelmassa on myös kahdet halliarvokisat, EM- ja MM-kisat.