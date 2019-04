Veiterän uusi päävalmentaja on nelinkertainen maailmanmestari Valeri Gratsev

Veiterä on palkannut miesten edustusjoukkueensa uudeksi päävalmentajaksi Valeri Gratsevin. Lappeenrantalaisjoukkueen edellinen luotsi oli Aleksei Nikisov, jonka johdolla Veiterä voitti kaksi Suomen mestaruutta, yhden SM-hopean ja kerran Suomen cupin.

Gratsevin, 54, ja Veiterän sopimus on 1+1-vuotinen.

– Halusimme huippuvalmentajan jatkamaan Aleksei Nikisovin aloittamaa kehityspolkua. Meillä oli muutamia tarjokkaita ehdolla, mutta lopulta sopimus Valeri Gratsevin kanssa on juuri sitä, mihin tähdättiin. Veiterä tavoittelee vakavasti paikkaa kansainväliseltä tasolta, ja Gratsev on oikea mies tekemään työtä sen eteen, puheenjohtaja Martti Tepponen sanoo Veiterän tiedotteessa.

Gratsev on kotoisin Venäjän Krasnogarskista, mutta on asunut viimeiset 23 vuotta Ruotsissa ja on myös Ruotsin kansalainen.

Pelaajana hän voitti kaksi Venäjän mestaruutta ja pelasi Ruotsissa yli kymmenen vuotta.

Venäjän maajoukkueessa Gratsev juhli peräti neljää maailmanmestaruutta ja neljää MM-hopeaa, minkä lisäksi hänet valittiin kolmesti sekä MM-kisojen että Venäjän liigan parhaaksi keskikenttäpelaajaksi.

Valmentajana Gratsev on johtanut Zorkin Venäjän pääsarjassa pronssille sekä Irkutskin Venäjän cupin voittoon ja kahteen liigahopeaan.

– Olen kiinnostunut Veiterästä organisaationa, ja Aleksei Nikisov kertoi joukkueesta hyvää. Veiterässä on hyvä runko ja lahjakkaita nuoria pelaajia, joita pääsen nyt kehittämään. Myös oman valmennustapani kehittäminen Suomessa ja Veiterässä kiinnostaa, Gratsev sanoo Veiterän tiedotteessa.