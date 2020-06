Urheiluväki sai todella mieluisan uutisen: ulkoilmatapahtumien kokoontumisrajoitusta höllennetään heinäkuun alussa, yli 500 henkilön yleisömäärät voidaan sallia erillisillä katsomolohkoilla

Suomen hallitus on torstaina tarkentanut linjaustaan suurten ulkoilmatilaisuuksien järjestämisestä 1. heinäkuuta lähtien. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on 500 henkilöä heinäkuun viimeiseen päivään saakka, mutta sallittu yleisömäärä voidaan ylittää tietyin poikkeuksin.

– Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa, joissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, voidaan eriyttämisjärjestelyin sallia yli 500 henkilön yhteisyleisömäärä 1. heinäkuuta lähtien. Tämä edellyttää, että tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisöalueille. Jokaisella katsomolohkolla tai alueella on varmistettava turvallisuus turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämän asiakasmäärien rajaamisen sekä hygieniaohjeistuksen avulla kuten 1. kesäkuuta voimaan tulleissa rajoituksissa, pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta kertoo tiedotteessa.

Tärkeä käänne kohti parempaa

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman arvion mukaan koronavirusepidemia hidastuu Suomessa edelleen. Pitkärannan mukaan haasteet eivät etenkään talouden näkökulmasta katoa mihinkään, mutta uudet linjaukset tuovat tärkeän käänteen kohti parempaa.

Tämä on jo paljon lähempänä toivottavaa uutta normaalia. — Petri Pitkäranta

– Tämä on jo paljon lähempänä toivottavaa uutta normaalia. Seurojen talouteen on aiheutunut isoja haasteita ja paljon työtä on tehty ajatellen 500 katsojan yleisörajoitusta, mutta samalla on vastuullisesti mietitty keinoja ottaa enemmän yleisöä otteluihin. Hienoa, että hallitus näyttää urheilulle tärkeässä asiassa vihreää valoa, Pitkäranta sanoo tiedotteessa.

Pitkärannan mukaan urheilulle myönteistä ratkaisua osattiin odottaa, ja siihen oltiin valmistautuneita.

– Nyt uudelle linjaukselle saatiin sinetti. Haluan lausua kiitokseni urheilun puolestapuhujille eduskunnassa, hallitukselle ja erityisesti vastuuministeri Hanna Kososelle (kesk) sekä muille urheilun päättäjille, jotka edesauttoivat ratkaisun syntymistä, Pitkäranta lisää.

Linjausten käytännön toimeenpanosta ja tarkemmista ohjeistuksista vastaavat aluehallintovirastot, jotka tekevät tartuntatautilain puitteissa päätöksiä kuukaudeksi kerrallaan. Nykyinen 500 katsojan rajoitus urheilutapahtumissa on voimassa 30. kesäkuuta asti.