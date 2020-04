Katso yhteenveto Etelä-Karjalan kesän urheilutapahtumien muuttuneesta tilanteesta – Milloin nähdään Imatran ajot, Pesä Ysit, IPV, Willimiesajot, Youth Athletics Games, Karjalan kovin, Linnoitus open, PEPO ja Kultsu?

Etelä-Karjalankin kesä tyhjenee vauhdilla urheilutapahtumista. Maakunnan ylivoimaisesti suurin yksittäinen urheilutapahtuma olisi moottoripyöräilyn katuratakilpailu Imatran ajot, jonka järjestäminen tänä vuonna vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Tapahtuma oli tarkoitus järjestää 3.–7. heinäkuuta, mutta yli 500 ihmisen tapahtumat ovat Suomessa kiellettyjä ainakin heinäkuun loppuun asti.

Viime vuonna Imatran ajot keräsi Vuoksen katuradan varrelle yhteensä noin 42 000 katsojaa. Tapahtuma teki sittemmin myös kolmevuotisen jatkosopimuksen International Road Racing Championship -sarjan kanssa.

Imatran Moottorikerhon puheenjohtaja Sami Backman arveli keskiviikkona, että mahdollisuus uuden ja sopivan ajankohdan löytymiseen ajoille vielä tämän vuoden puolella lienee olematon.

Kai Skyttä Willimiehen Disc Golfia edustava Elmo Minkkinen heitti kiekkoa koriin Linnoitus openissa Lappeenrannassa vuosi sitten.

Etelä-Karjalan suosituin frisbeegolfkilpailu Linnoitus open olisi tuonut vipinää Lappeenrantaan 2. toukokuuta. Järjestävä seura Willimiehen Disc Golf päätti kuitenkin heti maaliskuussa, että tapahtuma siirretään pelattavaksi syksyllä 19. syyskuuta.

Tämän vuoden Linnoitus openia edeltävänä päivänä Willimiehen Disc Golf olisi järjestänyt Myllymäen frisbeegolfradalla liiton alaisen PDGA-kilpailun, joka peruttiin koronaviruksen vuoksi.

Linnoitus open on perinteisesti kaikille avoin amatöörikilpailu, johon on joka vuosi rutkasti enemmän halukkaita osallistujia kuin siihen on mahdollista ottaa.

Tapahtumaan oli tulossa 152 kilpailijaa. Paikat täyttyivät tänä vuonna 30 sekunnissa ilmoittautumisen alkamisesta.

Linnoitus open on yksi Suomen frisbeegolfkauden merkittävimmistä yksipäiväisistä kilpailuista.

Anu Kiljunen PEPOn miesten edustusjoukkueen ottelut Kakkosessa ovat viime vuosina houkuttaneet Kimpisen kentälle säännöllisesti yli 500 katsojaa. Toissa kaudella joukkueen yleisökeskiarvo oli 693. Arkistokuva.

Jalkapallon miesten Kakkosessa pelaavat eteläkarjalaisseuroista PEPO Lappeenranta ja joutsenolainen Kultsu FC.

Etelä-Saimaan tietojen mukaan Palloliitossa on hahmoteltu Kakkoselle ainakin kolme erilaista sarjajärjestelmää riippuen siitä, milloin kausi voi alkaa.

Kesäkuussa alkaessaan Kakkonen pelattaisiin kaksinkertaisena sarjana ottelu viikossa.

Heinäkuussa startatessaan sarjan heinä-elokuun ottelutahti olisi tiivis ja pelejä usein kahdestikin viikossa.

Jos jalkapallokausi alkaa vasta elokuussa, Kakkonen pelataan 17 ottelun sarjana. Lohkot pilkotaan neljän joukkueen alueellisiin alalohkoihin, joissa ne kohtaavat toisensa kahdesti ja pelaavat päälle koko lohkon yksinkertaisen sarjan.

PEPOn ja Kultsun alalohkossa olisivat tällöin Mikkelin Pallo-Kissat ja Lahden Reipas.

Kaikissa vaihtoehdoissa Kakkosen päätös venyisi muutamalla viikolla lauantaihin 17. lokakuuta.

Imatran Pallo-Veikkojen ottelut Ukonniemen stadionilla ovat kiinteä osa Etelä-Karjalan urheilukesää. Arkistokuva.

Etelä-Karjala on vahva pesäpallomaakunta, mutta Superpesiksen seurat Imatran Pallo-Veikot ja Pesä Ysit ovat koronakriisissä ahtaassa raossa.

Pesäpalloliitto päättää pelikauden aloituksesta näillä näkymin aikaisintaan 3. toukokuuta, jolloin hallituksen on tarkoitus linjata yli kymmenen hengen kokoontumisrajoitusten jatkosta.

Joukkuelajeissa kauteen valmistautuminen edellyttää riittävää määrää yhteisharjoituksia, jotka ovat yhteiskunnallisten rajoitustoimien vuoksi toistaiseksi kielletty 13. toukokuuta asti.

Pesäpalloliiton johtoryhmä linjasi torstaina, että se pitää kiinni mahdollisuudesta aloittaa sarjojen pelikaudet kesä- ja heinäkuun aikana.

Alustavien otteluohjelmien mukaan Pesä Ysien ensimmäinen sarjakoitos olisi 3. kesäkuuta Vanhalla kentällä Jyväskylän Kirittäriä vastaan.

IPV puolestaan aloittaisi miesten Superpesiksen 3. heinäkuuta vierasottelulla Joensuussa.

Toisaalta sekä Pesä Ysien pelinjohtaja Jari Komulainen että IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää pitivät torstaina Pesäpalloliiton johtokunnan linjausta kauden aloitusajankohdasta optimistisena.

IPV:n Lunta tupaan -tapahtuma joudutaan tältä vuodelta perumaan. Tapahtumaa olisi tällä kertaa tähdittänyt mäkihyppääjä Eddie Edwards.

Mirja Hussain Lappeenrannan Urheilu-Miesten kestävyysjuoksija Moona Korkealaakso (kesk.) kilpaili Youth Ahtletics Gamesissa Lahdessa kesäkuussa vuonna 2017.

Etelä-Karjalan kesän suurin yleisurheilukilpailu vuonna 2020 olisi lasten ja nuorten Youth Athletics Games (YAG) Lappeenrannassa.

Tapahtuman alkuperäinen ajankohta oli kesäkuun puolivälissä, mutta se siirrettiin jo viikko sitten heinä-elokuun taitteeseen.

Youth Athletics Gamesiin odotetaan noin 1700 osallistujaa. Tapahtuman järjestää Lappeenrannan Urheilu-Miehet yhdessä Suomen Urheiluliiton kanssa.

– Tietoa siitä, voiko Suomessa järjestää suurtapahtumia elokuussa, on luvassa kesäkuun alussa. Me linjaamme ja tiedotamme toukokuussa, jäämmekö odottamaan päätöstä vai miten YAG:n suhteen toimitaan, Suomen Urheiluliiton nuorisopäällikkö Piia Jäntti totesi tiedotteessa torstaina.

Marleena Liikkanen Willimieajojen korttelikilpailuun kuuluu Liisankadun nousu, johon on saapunut joka vuosi rutkasti katsojia kannustamaan kilpailijoita ja luomaan suuren urheilujuhlan tunnelmaa. Arkistokuva.

Maantiepyöräilyn Willimiesajoista on tullut viidessä vuodessa kiinteä osa Lappeenrannan kesää. Osallistujat ovat kehuneet sitä myös Suomen laadukkaimmin järjestetyksi pyöräilykilpailuksi. Willimiesajojen järjestäjä on Lappeenrannan Pyöräilijät.

Tapahtuman korttelikilpailu Rakuunamäellä ja siihen kuuluva Liisankadun nousu ovat olleet yleisönkin suosiossa alusta asti.

Willimiesajot on tämän vuoden kalenterissa 18.–19. heinäkuuta, mutta sen kohtalosta päätetään toukokuun loppuun mennessä.

Lappeenrannan Pyöräilijöiden puheenjohtaja Kari Kymäläinen kertoo, että Willimiesajojen siirtämistä ei harkita, vaan toinen vaihtoehto on tapahtuman peruminen tältä vuodelta.

Hän luonnehtii tapahtuman toteutumisen näyttävän nyt epävarmalta.

– Kortteliajossa on niin paljon katsojia, että 500 ihmisen kapasiteetti ylittyy nopeasti, kun siihen tulee vielä kilpailijat, järjestelytoimikunta ja talkoolaiset. Nykyisiin rajoituksiin emme mahdu siinä millään.

Willimiesajojen siirtäminen myöhempään ajankohtaan ei onnistu, sillä Lappeenrannan Pyöräilijöiden ohjelmassa on jo Kalevan kierroksen pyöräilyn järjestäminen elokuussa ja cyclocrosskilpailu myöhemmin syksyllä.

Toukokuussa Lappeenrannan Pyöräilijät järjestää koko perheen Kyläpyöräily-tapahtuman, jota on muokattu rajoitusten mukaiseksi. Kyläpyöräily järjestetään nyt kaksipäiväisenä 16.–17. toukokuuta sekä ilman mehupisteitä ja niiden nimilistoja, jotka korvataan sosiaalisen median avulla.

ANU PAKARINEN Imatran Ukonniemen stadionilla järjestettävä Karjalan Kovin on yksi crossfitin kotimaisista jalokivistä. Etualalla Eija Selkälä Santasportista Rovaniemeltä viime vuoden kilpailussa.

Crossfitin Karjalan Kovin -kilpailu on tarkoitus järjestää tänä vuonna jo kymmenettä kertaa. Imatran Ukonniemen stadionille kotiutunut tapahtuma on crossfiturheilijoiden suuressa suosiossa ja kehittynyt vuosien varrella vauhdilla, kuten laji itsekin.

Karjalan Kovimman tämän vuoden karsinnat on jouduttu perumaan. Itse kymmenvuotisjuhlatapahtuma on ollut tarkoitus järjestää 24.–26. heinäkuuta Ukonniemen stadionilla, mutta kilpailun presidentin Atte Kaasisen mukaan on selvää, ettei kisoja voida tuolloin järjestää.

– Vielä ei ole tehty päätöstä, miten Karjalan Kovimman kanssa toimitaan. Siirretäänkö vai perutaanko, sitä arvotaan nyt.