Arkistosta: Simo Lipsanen teki suomalaista urheiluhistoriaa, kun valmentaja Petri Ruotsalainen kannusti hyppäämään pommin AOP Simo Lipsanen edusti tänä vuonna Suomea hallikaudella 22-vuotiaiden ja aikuisten EM-kilpailuissa sekä ulkoratakaudella Lontoon MM-kisoissa. Lisäksi hän voitti kolmiloikan Suomen mestaruuden hallissa ja ulkona sekä otti ykkössijan Suomi—Ruotsi-maaottelussa.

Etelä-Saimaa julkaisee jouluna uudelleen vuoden aikana tehtyjä juttuja. Simo Lipsanen teki kolmiloikan miesten uuden Suomen ennätyksen 16. heinäkuuta Puolassa.

Simo Lipsasen kalenterissa sunnuntai 16. heinäkuuta 2017 oli ollut tulikirjaimin merkittynä kahden vuoden ajan. Koko sen ajan Lipsasen tavoite on ollut mitalisija 22-vuotiaiden EM-kisojen kolmiloikan loppukilpailussa.

Sunnuntaina tavoite täyttyi. Lipsanen loikki hopealle uudella Suomen ennätystuloksella 17,14.

— Tosi hyvä, järkyttävän hyvä fiilis on kyllä nyt. Minulla on ollut urheilussa hienoja hetkiä muulloinkin, mutta kyllä tämä on nyt se ykkösjuttu. Arvostan tämän tosi korkealle, Lipsanen kertoi puhelimitse Puolan Bydgoszczista palkintojenjakoseremoniaa odotellessaan.

Lipsanen asetti tähtäimen Puolaan valmentajansa Petri Ruotsalaisen kanssa heinäkuun puolivälissä vuonna 2015.

Hän oli tuolloin juuri sijoittunut Tallinnassa 22-vuotiaiden EM-kisojen loppukilpailussa seitsemänneksi, kaksi vuotta alaikäisenä.

— Mitalitavoitteesta on pidetty kiinni. Olen koko ajan itse siihen uskonut, että se on mahdollista. Tänään se toteutui. Tätä päivää olen odottanut tosi paljon.

”Nyt meni pitkälle”

Sunnuntain EM-finaalin Lipsanen avasi hyppäämällä elämänsä neljänneksi parhaan tuloksen 16,83 heti ensimmäisellä kierroksella.

Tulos pysyi samana viidennelle kierrokselle, jota ennen valmentaja Ruotsalainen muistutti Lipsasta, että ratkaisua ei kannata jättää viimeisen kierroksen varaan.

Lipsanen latasi viidennellä yrityksellään kaikkensa ja rikkoi Pertti Pousin 49 vuotta vanhan SE:n.

— Sain siinä parhaalle lankulle tulon ja kakkosloikassa oli tosi hyvin ilmaa. Tunsin heti, että nyt meni pitkälle. Niin se menikin.

Katse eteenpäin, hössöttäjät hössöttäköön

22-vuotiaiden EM-mitali ja 17 metrin rikkominen olivat Lipsasen tämän kauden tavoitteet. Molemmat toteutuivat sunnuntaina.

Mihin katseesi siirtyy seuraavaksi?

— Ensi viikonlopun Kalevan kisat tulevat aika nopeasti. Yritetään palautua nyt sinne. Suuri arvokisa on tietysti myös MM-kisat, joka on kesän toinen iso tähtäin. Pääsen jatkamaan hyvillä mielin ja rennoilla fiiliksillä, kun on onnistuminen alla.

Ja ajattele: enää ei tule yhtään toimittajaa kysymään, että milloin se 17 metriä menee rikki.

— Kyllähän niitä on riittänyt. En ole niistä itse välittänyt. Antaa toisten hössöttää, jos siltä tuntuu. Luotin vain itse siihen, että kyllä se kesällä vielä menee. Näin siinä kävikin.

22-vuotiaiden Euroopan mestaruuden voitti Azerbaidzhanin Nazim Babayev uudella ennätyksellään 17,18. Kärkikolmikko oli odotettu, sillä Saksan Max Hess otti pronssia tuloksella 16,68.

Lipsasen lisäksi Suomen mitalitili Puolassa karttui sunnuntaina kahdella pronssilla. Elmo Savola oli kolmas kymmenottelussa omin ennätyspistein 7956. Pronssille nousi myös pikaviestijoukkue Willem Kajander, Oskari Lehtonen, Samuli Samuelsson, Aleksi Lehto.

Petri Ruotsalainen sanoi Lipsaselle, että ”hyppää pommi”

Simo Lipsasen hopeamitali ja Suomen ennätys toivat tunnemyrskyn myös hänen valmentajalleen Petri Ruotsalaiselle.

Ruotsalainen kertoi puhelimitse Puolasta olevansa huikeilla fiiliksillä, kun kaksi Lipsasen suurta tavoitetta toteutui yhdessä kisassa: 22-vuotiaiden EM-mitali ja Suomen ennätys.

— Kaksi vuotta sitten Tallinnassa Simon kanssa sovimme, että näistä kisoista tulemme mitalin kanssa kotia. Tämä päivä on ollut Simon seinällä siitä asti. Enää ei tarvitse arvailla, milloin 17 metriä menee rikki.

Ruotsalainen totesi Lipsasen tehneen suomalaista urheiluhistoriaa.

— Yleisurheilun vanhin Suomen ennätys kumoon viimeinkin. Moni on kokeillut sen ylittämistä. Näistä hetkistä pitää nauttia. Tämä on once in a lifetime -hetki. Tai siis toivottavasti ei ole.

Lipsanen teki elämänsä parhaat kilpailusuoritukset arvokisafinaalissa. Ruotsalaisen mukaan se kertoo loikkaajan henkisistä ominaisuuksista.

— Simo kestää tämän paineen, joka täälläkin on nyt saatu. Nimenomaan yläkerrassahan näitä ratkotaan viime kädessä.

— Sanoin Simolle ennen viidettä hyppyä, että hyppää pommi viidennellä niin saadaan vähän luuta kurkkuun kuudennelle kierrokselle.

Minkälaisena näet Lipsasen tulevaisuuden kolmiloikkaajana tästä eteenpäin?

— Pelkästään positiivisena. Jos loukkaantumisia ei tule, kehittymisvaraa on fysiikkapuolella vielä aika paljonkin. Uskoisin, että hänellä on edessään pitkä ura, positiivinen sellainen.