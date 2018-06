Jalkapallon MM-ennakko: Juhliiko Brasilia Neymarin johdolla vai viekö uskomaton Lionel Messi mestaruuden lopulta Argentiinaan?

1) Brasilia

Brasilia lähtee jälleen kisoihin suurimpana suosikkina. Neymar on ottanut jättiharppauksia omassa pelissään ja saa nyt paremmin myös taustatukea. Suurin muutos viime kisoihin on hyökkäys. Fred (kuka muistaa?) on vaihtunut Gabriel Jesukseen tai Roberto Firminoon.

Keskikentällä on loistava tasapaino Casemiron ja Fernandinhon myötä, mutta pystyykö Philippe Coutinho auttamaan heitä luovuudellaan? Suosikin paineet ovat kovat, mutta joukkue on valmis siihen. Oikean puolustajan tontilla on suurin aukko, sillä Daniel Alves loukkaantui ennen kisoja.