SaiPan kentälliset ovat vakiintuneet, kun kauden huipennus on käsillä — Etelä-Saimaan kiekkotiimi analysoi joukkueen tilannetta runkosarjan lopun lähestyessä Jukka-Pekka Moilanen SaiPan puolustukseen hankittu Vladimir Denisov (77) näytti heti ensimmäisessä pelissään Vaasassa, että hän on fyysisen pelin äijä. 2+10 minuuttia tärähti, kun hän siirsi Sportin hyökkääjän vasemmalla kädellään pleksiin, mutta samalla lähti signaali kovuudesta myös tuleville vastustajille. Kiekollisena valkovenäläinen on rauhallinen ja taitava, vaikka ihan huippuvuosien vauhtia luistimissa ei ehkä enää ole.

SaiPa lähtee olympiatauolta ensimmäiseen jääkiekkoliigan koitokseen JYPiä vastaan helmikussa vakiintuneella kokoonpanolla.

Toipuneiden osastolta tuleva uusi mies on neloskentän laitaan luisteleva Roy Radke. Maalivahti Jussi Markkanen on SaiPan mukaan palannut harjoituksiin, mutta kokoonpanossa luukkumiehenä on Niclas Westerholm ja maalilla torjuu Frans Tuohimaa.

Puolustuksessa Jere Sneck on nostettu kakkospariin Kalle Maalahden rinnalle ja Lasse Lappalainen on puolestaan seitsemäs puolustaja. Uusin hankinta Vladimir Denisov on kokoonpanossa kolmosketjun takana yhdessä Lauri Taipaluksen kanssa.

SaiPalla on jääkiekkoliigan runkosarjassa pelaamatta viisi kierrosta. Joukkue on sarjassa seitsemäntenä kaksi pistettä KalPaa perässä.

Mahdollisuudet suoraan puolivälieräpaikkaan ovat siis olemassa.

Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies Vesa Salminen analysoi alla olevalla videolla SaiPan tilannetta ja mahdollisuuksia kuuden joukkoon.

SaiPan kentälliset Jyp-ottelussa

1. Curtis Hamilton-Cody Kunyk-Ahti Oksanen; Urho Vaakananinen-Brett Carson

2. Jonatan Tanus-David Goodwin-Topi Nättinen; Jere Sneck-Kalle Maalahti

3. Elmeri Kaksonen-Ville Koho-Kim Strömberg; Vladimir Denisov-Lauri Taipalus

4. Valtteri Virkkunen-Saku Salminen-Roy Radke; Lasse Lappalainen

Maalivahti: Frans Tuohimaa