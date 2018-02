Aleksi Ikonen vakuutti Inter Leipzigin testiotteluissa ja eteen lyötiin sopimuspaperi — Lappeenrantalaisen pelilupa varmistui pari tuntia ennen siirtoikkunan sulkeutumista Harjoitusotteluissa PEPOn keskikenttäpelaajalle tuli tunne, että hän pärjää. Tempo ja pelaajien kovuus ovat Saksan alasarjoissakin aivan eri luokkaa kuin Suomessa. Mika Strandén Aleksi Ikonen on PEPOn ja Imatran Palloseuran juniorimyllyjen kasvatti, joka on pelannut edustustasolla Kultsussa, Kajaanissa ja viime kaudella PEPOssa.

Kello tikitti paria tuntia vaille siirtoikkunan sulkeutumista, kun Aleksi Ikosen paperit palautuivat Saksan jalkapalloliitosta Inter Leipzigin toimistoon. Pelilupa oli kunnossa.

Ikonen, 23, oli tammikuussa Pietarsaaressa Jaron testissä, kun hänelle ehdotettiin mahdollisuutta antaa näyttöjä Leipzigissa. Portugalilainen agentti yritti saada siirron aikaan jo viime vuonna, mutta silloin se ei vielä onnistunut.

— Mietin varmaan kymmenen sekuntia päässäni, että ei herranjestas hirveästi silloin mietitä, jos Saksaan tulee mahdollisuus lähteä näytille.

PEPOn keskikenttäpelaaja vakuutti seuran tammikuun kolmessa harjoitusottelussa. Tiistaina eteen tuotiin sopimuspaperi ja kysyttiin, kiinnostaako tämä.

Huippuluokan näyteikkuna

Siirto Saksan viidennelle sarjatasolle oli harkittu askel.

— Omassa ansioluettelossa Saksa herättää ihan erilaista kiinnostusta kuin Suomi, jos ei pelaa Veikkausliigassa, Ikonen kuvaa.

Leipzig pelaa noususta pykälää ylemmäs ja on pari pistettä sarjajohtajaa perässä, kun jäljellä on viitisentoista ottelua.

Pelasin puolet pelistä ja hyvin pärjäsin. Se antoi uskoa, kun näki, että pärjäsi sielläkin. — Aleksi Ikonen

— Paras olisi, jos saisi nousun pykälää ylöspäin. Se olisi todella iso juttu, tv mukana ja kaikki muuttuisi isommaksi.

Entiseen Itä-Saksaan kuulunut Leipzig on lähes 600 000 asukkaan kaupunki, jonka pääseura on Bundesliigassa viidentenä oleva RB Leipzig.

Ammattilaisten sarja

Inter Leipzigin pelaajat ovat paria koululaista lukuun ottamatta ammattilaisia, ja sarjat kolmannesta viidenteen ovat Saksassa tasoltaan melko lähellä toisiaan. Bundesliiga ja ykkösbundesliiga ovat eri maailma.

— Kaikki on järjestetty, palkat ja kämpät ja kaikki muu, niin kuin ammattijoukkueessa on, Ikonen sanoo.

Ensimmäisessä harjoitusottelussa selvisi nopeasti, mitä saksalainen alasarjojen jalkapallo on.

— Paikallisderby Lokomotiv Leipzigia vastaan oli ensimmäinen peli muutaman harjoituksen jälkeen. Se oli niin kuuma matsi, etten ole ennen ollut. Kolme pilkkua ja keltaisia kortteja jaettiin älyttömästi. Puhutaan, että Leipzigin derby on yksi Saksan kuumimmista.

Tempo on tapissa

Lokomotiv on pykälää ylempänä, ja aiemmat ottelut samalla sarjatasolla ovat vetäneet 10 000 katsojaa.

— Peli on todella nopeata ja pelataan todella kovaa. Suomessa pelattiin jo suhteellisen kovaa, mutta täällä pelikovuus on ihan toisella tasolla. Liigajengitkään Suomessa eivät pelaa näin kovaa, vaikka olisi yhtä hyviä pelaajia.

— Pelasin puolet pelistä ja hyvin pärjäsin. Se antoi uskoa, kun näki, että pärjäsi sielläkin.

Päivästä toiseen

Ikosen mukaan tärkeätä on pystyä pelaamaan päivästä toiseen omalla maksimitasolla.

— Täällä on joka paikalla kilpailija ja jos yhden kaksi peliä pelaat huonosti, pelipaikka saattaa mennä pitkäksikin aikaa.

Seurakaverina Leizigissa on Kimmo Hovi, jota Ikonen ei tuntenut, mutta on pelannut joskus juniorina tätä vastaan. Hovi on kiertänyt Mäntsälästä Lahden ja Espanjan alasarjojen kautta Leipzigiin, paukutellut toisella kaudellaan joukkueessa viisitoista maalia ja johtaa sarjan maalipörssiä.