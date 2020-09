Liiga-SaiPan tilikauden tulos on 300 000 euroa tappiolla. Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Markkanen avasi tulosta yleisölle jo juhannuksen alla, eikä nyt julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa uusia yllätyksiä ollut.

Liiga-SaiPan liikevaihto oli 5,1 miljoonaa euroa ja pieneni edelliskaudesta yli 400 000 euroa. Edelliskaudella liikevoittoa kertyi 20 000 euroa.

Liikevaihdon laskuun vaikuttivat Markkasen mukaan eniten pelaamatta jäänyt runkosarjan viimeinen ottelu sekä puuttuneet playoffs-tuotot. Edelliskaudesta poiketen SaiPa ei myöskään saanut NHL-kasvattajakorvauksia. Seitsemän viimeisen kotiottelun tuotoissa jäätiin reilusti yli 100 000 euroa tavoitteesta.

Liiga-SaiPa

Kahdeksan edellisen tilikauden positiivisen tuloksen ansiosta Liiga-SaiPa oli velaton, mutta nyt tappiota jouduttiin paikkaamaan.

– Meillä oli puskureita ja noin 200 000 euron tililimiitti käytössä, Markkanen sanoo.

Tavoitteessa kirimistä

Alkavan kauden mainosmyynnissä Liiga-SaiPa on tällä hetkellä 150 000 euroa edellisen kauden myyntiä jäljessä. Kausikortteja on myyty 1 200. Kotiotteluiden katsojatavoite on 3 000, mutta pandemiarajoitusten vuoksi Kisapuistoon otetaan ainakin kauden alkuvaiheessa 2 700 katsojaa, kun koko kapasiteetti on 4 820. Viime kauden toteutuma yleisömäärissä oli 3 400.

SaiPakin joutuu yhä odottamaan Aluehallintoviraston lokakuun rajoituksia, jotka sen on lain mukaan kerrottava viimeistään viikkoa ennen kuun vaihdetta.

Mika Strandén Niclas Westerholmia nauratti elokuun harjoitusottelussa. Urheilullinen tulos ei lopulta tukenut taloudellista tulosta, sillä peli ei sujunut toivotulla tavalla. Westerholm sen sijaan voi olla varsin tyytyväinen loppukauden esityksiinsä.

Paine leikata

Pelaajien kanssa sovittiin keväällä palkkojen leikkauksista ja muun henkilöstön kanssa lomautuksista. Sopimuksen tason edellytyksenä oli, että kausi pystytään aloittamaan normaalisti ja runkosarja viedään läpi suunnitellusti. Sarja alkaa normaalisti, mutta tulopuoleen rajoitukset vaikuttavat merkittävästi.

– Varmasti joudutaan jossain vaiheessa pohtimaan asiaa, jos rajoitukset kestävät pitkään, Markkanen miettii.

SaiPa aloittaa liigakautensa 1. lokakuuta vierasottelulla Tampereen Ilvestä vastaan.

Juttuun lisätty Jussi Markkasen kommentteja kello 10.