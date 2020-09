SaiPalla tehottomat erikoistilanneharjoitukset Pelicansin kanssa, mutta voittotahti jatkui

Sami Kuusivirta Puolustaja Leevi Karjalainen (vas.), 20, on saanut paljon näyttöpaikkoja SaiPan harjoituspeleissä. Pelicansin Antti Tyrväinen on jo liigakonkari.

SaiPan ja Pelicansin viikon toinen keskinäinen kohtaaminen tullaan hetken aikaa muistamaan runsaista erikoistilanteista. Vierasjoukkueelle tuomittiin ottelussa yhdeksän kaksiminuuttista isäntien kuutta vastaan. Maaleissa laskettuna kotijoukkue oli etevämpi lukemin 3–1.

– Oli se vaan kovin rikkonainen peli. Ne jäähyt sotkivat aika kovasti peliä, SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä tuumi.

Penkillä kohmettumassa

Toisaalta olisi voinut kuvitella, että valmentajaa miellyttää tässä vaiheessa kautta erikoistilanteiden runsas määrä. Lehterä ei asiaa kokenut näin.

– Silleen se on jaa ja jaa, että tässä pitäisi pelaajien päästä näyttämään osaamistaan. Pääsiköhän Piipposen Topi ensimmäisessä erässä jäälle kaksi kertaa ja kolmannessa erässä kaksi kertaa.

Itse ylivoimaa SaiPa pyöritti kohtalaisen varmasti joskin hetkittäin kovin hitaasti varsin passiivista Pelicans-alivoimaa vastaan.

– Tietysti se oli hyvä, että saatiin annettua meidän nuorille pelaajille ylivoima-aikaa. Ylivoimaa pitää vaan saada tehokkaammaksi. Kyllä me pystyttiin luomaan ihan hyviä paikkoja, mutta putattiin sitten vaan ohi, Lehterä tunnusti.

Kierteellä sisään

SaiPan maaleista ylivoimaosumaksi kirjattiin ainoastaan ensimmäinen. Veeti Vainion kaaripallo siniviivasta yllätti maalivahti Jasper Patrikaisen ensimmäisen erän puolivälissä.

2–0-johtoon isännät siirtyivät Ville Petmanin maalilla ja kolmen maalin karkumatkalle keltapaidat pääsivät puolustaja David Bernhardtin läpiajon päätteeksi juuri ennen toisen erän päättymistä.

Vieraiden ainokaisen tuikkasi paluukiekosta Hannes Björninen päätöserässä.

Osalle huilia

SaiPan maalilla nähtiin jälleen edellisottelun tapaan slovakialainen Matej Tomek. Niclas Westerholm ei ole ollut joukkueen mukana tällä viikolla. Syytä päävalmentaja Lehterä ei voinut kertoa, koska ei tiennyt, mitä hän voi asiasta kommentoida.

Se luisteleeko maalinsuulle Ketterää vastaan Juho Markkanen, oli illansuussa vielä epäselvää, niin päävalmentajalle kuin maalivahtivalmentaja Janne Valtosellekin. Huilivuorolaiset olivat jo kuitenkin selvillä.

– Koskirannan ketju huilaa huomenna. Nyt pelataan neljä ottelua kahdeksaan päivään ja halutaan saada kaikille kivasti rasitusta mutta ei liikaa. Tässä seurataan samalla palautumista, Lehterä paljasti.

Viime syksynä Ketterä vei maakunnan herruuden kauden alun kamppailussa. Se ei kuitenkaan toimi sytykkeenä ainakaan päävalmentajalle.

– Se on meille vain yksi peli muiden joukossa. Tietysti se on tärkeä, sieltä tulee varmasti nälkäinen mestiksen huippujoukkue. Tässä me voidaan katsoa, mikä on meidän nuorille pelaajille oikea pelipaikka. Löytyykö se mestiksestä vai A-nuorista.

Katsojia harjoituskauden toinen kotiottelu houkutteli Kisapuiston lehtereille 667 kappaletta.