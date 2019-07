Juuso Lattu jatkaa Imatran Pallo-Veikkojen paidassa myös tulevalla kaudella. IPV ja Lattu allekirjoittivat vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

IPV:n oma kasvatti Lattu kertoo, että tällä kertaa päätös oli vaikea. Lattu kävi keskusteluja IPV:n lisäksi neljän muun seuran kanssa, mutta päätti lopulta vielä jatkaa IPV:n riveissä.

— Voi olla, että joku muu päivä olisin voinut tarttua johonkin muuhun tarjoukseen. Lopulta kokonaisuus ratkaisi, pitää ajatella muutakin kuin pelkkää pesäpalloa, Lattu kertoo.

Isossa roolissa Latun jatkosopimuksessa oli se, että Teemu Nurmio ja Konsta Hyötyläinen jatkavat seurassa myös ensi kaudella. Lattu uskoo, että ensi kaudella yhteispeli Nurmion sekä Hyötyläisen kanssa toimii entistä paremmin.

— Hyvin on pelattu nytkin, mutta uskon, että ensi vuonna kun tunnetaan toisemme vielä paremmin, niin voidaan myös pelata vieläkin paremmin, hän sanoo.

Suurin tavoite ensi kaudelle on lunastaa IPV:stä ulkopelipaikka. Lattu naulaa tavoitteekseen pelata koko ensi kauden räpylä kädessä ulkokentällä. Tällä kaudella ulkopelivastuu on jäänyt vähäiseksi.

— Sen eteen tehdään ensi talvena töitä, Lattu veistelee.

Lattu IPV:n kauden tasaisimpia suorittajia

Kuluvalla kaudella Juuso Lattu on ollut IPV:n paidassa yksi tasaisimmista suorittajista sisäpelissä. Lattu on tuonut kauden 22 ottelussa 36 juoksua, joka on IPV:n joukkueesta eniten. Lattu on koko Superpesiksen etenijätilaston 11. sijalla.

Kärkilyöntejä Lattu on kerännyt kauden aikana 128 kappaletta, jolla irtoaa Superpesiksen kärkilyöntitilaston 11. sija. IPV:stä enemmän kärkilyöntejä on lyönyt ainoastaan Teemu Nurmio. Latun kärkilyöntiprosentti on 68.81%.

Lyötyjä juoksuja Lattu on tällä kaudella kerännyt 1+2=3.