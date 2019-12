Kuninkuusravien satavuotisjuhlia haetaan Lappeenrantaan — Oppositiokin on palannut Lappeen raviradan tueksi

Lappeenrannan ravirata hakee vuoden 2024 Kuninkuusravien järjestäjäksi. Hevosurheilun ja -kasvatuksen kattojärjestön Suomen Hippoksen valtuuskunta valitsee vuosien 2022—2024 Kuninkuusravien järjestäjät toukokuussa.

Edellisen kerran Kuninkuusravit järjestettiin Lappeenrannassa vuonna 2009, jolloin ne vetivät Lappeen raviradalle loistosäässä yhteensä 46 100 katsojaa ja tuottivat ratayhtiölle peräti 329 000 euroa voittoa.

— 2024 on tavallista hienompi vuosi, kun on Kuninkuusravien satavuotisjuhlavuosi. Meillä on erittäin hyvä hakemus, johon uskon. Vuoden 2009 Kuninkuusravit on mielestäni meiltä vahva näyttö, Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Jauhiainen toteaa.

Tuolloin Kuninkuusravit järjestettiin ennen Lappeenrantaa Kouvolassa vuonna 2007 ja Jyväskylässä 2008.

Hippoksella on nyt tilaisuus toistaa sama järjestys. Kouvola hakee vuoden 2022 ja Jyväskylä vuoden 2023 Kuninkuusraveja.

Lappeenrannan valinta voi olla silti kaikkea muuta kuin läpihuutojuttu. Hakemukset jättivät ainakin myös Oulu, Tampere, Vermo ja Härmän Powerpark.

— Ihmetyttää, miksi viimeksi meidän jälkeen olleet Oulu ja Tampere haluavat nyt oikaista vuoroaan. Se on minusta oikeinkin erikoista, että Kuninkuusravit vuonna 2017 järjestänyt Helsinki haluaisi järjestää ne uudelleen vuonna 2024.

Tällä kertaa kisasta tulee varmasti tiukka. — Jyrki Jauhiainen

Jättipotti voi houkuttaa likaisiin konsteihin

Yksi syy hakemustulvaan on Kuninkuusravien entisestään korostunut merkitys raviratojen tulonmuodostuksessa.

— Se liittyy myös siihen, miksi Härmän Powerpark hakee myös Kuninkuusraveja. Kuninkuusravit ovat ainoa tapahtuma, jolla maakuntarata saa tehdä tulosta. Olisi erikoista, jos yksityinen rata saisi sen mahdollisuuden, Jauhiainen toteaa.

Vuosien 2019—2021 Kuninkuusravien järjestämisoikeuksia jaettaessa Hippos hylkäsi jo esikäsittelyvaiheessa Kajaanin ja Härmän hakemukset. Tällöin loppusuoralle jäi vain kolme rataa, jolloin päätös oli helppo: Lahti 2019, Seinäjoki 2020 ja Forssa 2021.

— Tällä kertaa kisasta tulee varmasti tiukka. Toivottavasti kisa pysyy puhtaana ja valinnat perustuvat oikeisiin asioihin, eikä kilpailijoita aleta mustamaalaamaan.

Kuninkuusravien hakemuksessa kysyttiin hakijoilta arviota tapahtuman budjetista, joka Jauhiaisen mukaan olisi Lappeenrannassa tuloiltaan ja menoiltaan hyvin samankaltainen kuin vuonna 2009.

— Pääsymaksut ovat nykyisin tärkeämmässä roolissa, kun tototuotoista ei tule järjestäjälle enää suoraa prosenttiosuutta. Entistä tototuottoa vastaava korvaus Kuninkuusravien järjestämisestä on tällä hetkellä 200 000 euroa.

Pekka Hölkki Linkori voitti viisivuotiaiden Pikkukunkun Lappeenrannan Kuninkuusraveissa vuonna 2009.

Totohalliin remonttia

Ennen seuraavia Kuninkuusraveja Lappeen rata ei tarvitse kovin suuria investointeja. Merkittävin korjaustarve on totohallissa, jonka kunnostus on edessä lähivuosina.

— Totohallin peruskorjaus on toistasataatuhatta euroa ja muut kunnostustarpeet kymppitonnien suuruusluokkaa, kuten radan pintakerroksen uusinta.

Lappeen katsomot rinteineen soveltuvat hyvin suurtapahtumille, kuten ravitorin käytössä viimeksi ollut radan koillispuolen yhteensä kahden hehtaarin hiekkakenttäkin.

— Saamme alueelle sopimaan hyvin kaikki tarvittavat palvelut ja sen 25 000 katsojan yleisön per päivä.

Lisäksi kisahaussa Lappeenrannan puolesta puhuvat Etelä-Karjalan pitkät raviurheiluperinteet.

— Meillä on ollut hyvin menestyneitä suomenhevosia, ravikuningattaria ja ravikuningaskin.

Pekka Hölkki Velin Vinke voitti kuningatarkilpailussa mailin osalähdön Lappeenrannan Kuninkuusraveissa vuonna 2009. Ravikuninkuuden vei tuolloin Patrikin Muisto ennen Saran Salamaa ja ravikuningattareksi ravasi I.P. Vipotiina ennen Oktaaviaa.

Tamminen ohjaa ratayhtiötä selville vesille

Lappeenrannan raviratayhtiön lähihistoria on ollut tapahtumarikas. Radan toimitusjohtaja on vaihtunut puolentoista vuoden sisään kahdesti ja sen hallituskin reippaasti.

Ratayhtiön hallituksen puheenjohtajana huhtikuun lopussa aloitti Jyrki Jauhiainen, jonka mukaan Antti Tammisen tulo toimitusjohtajaksi toukokuussa ja uudistunut hallitus ovat muuttaneet radan kurssia kohti parempaa.

Lähtökohdat olivat karut. Kaksi edellistä tilikautta olivat tuoneet yhteensä yli 90 000 euron tappiot.

— Lompsa on ollut löysällä. Tuloksesta ei ollut kannettu kauheasti huolta. Nyt hallituksessa on intoa, tarmoa, osaamista ja toki vanhaa kokemustakin, Jauhiainen luonnehtii.

Lappeen raviradan alkuvuoden taloudellinen tulos oli huono. Ratayhtiö paikkasi talouttaan päälomalainalla, joka on tarkoitus maksaa takaisin Lappeenrannan seuraavien Kuninkuusravien tuotosta.

— Olemme saaneet suunnan ylöspäin. Kassaongelma on helpottunut.

Raviradan taustaväellä on vahva luotto siihen, että ensi vuodesta tulee kaikin puolin huomattavasti päättyvää parempi.

— Suunnitelmissamme on leikata kuluja, mutta en voi valitettavasti avata niitä tarkemmin ennen budjettipäätöksiä. Tiedossamme on myös joitakin uusia tapahtumia, joilla saisimme lisätuloja.

Yksi esimerkki uudistumisesta on jo ensi sunnuntaina raviradalla järjestettävä Eläinten joulu ja erätulet -tapahtuma.

— Meillä on radalla hyvät puitteet muidenkin kuin ravitapahtumien järjestämiseen.

Ilmapiiri parantunut jo

Jauhiainen on nähnyt vuosikymmenten varrella Lappeen raviradan nousut ja laskut. Hän on iloinen, että ilmapiiri alueen raviväen keskuudessa on viime aikoina parantunut huomattavasti.

— Oppositiossakin olleet ihmiset puhaltavat nyt yhteen hiileen, mikä näkyi myös lauantaina raviradan hienoissa pikkujouluissa. Uskon, että se vahvistaa meitä, Jauhiainen toteaa.

— Lappeenrannassa on vahva usko rataan ja ravien tulevaisuuteen.

Jauhiainen oli edellisen kerran ratayhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodet 2005—2015. Hänellä oli jo tuolloin vahva näkemys siitä, että Lappeenrannan, Kouvolan ja Mikkelin radoilla tulisi olla yhteinen kilpailuja järjestävä organisaatio.

Kari Tiainen toimi Lappeenrannan ja Mikkelin raviratojen yhteisenä toimitusjohtajana vuoden 2012 alusta heinäkuuhun 2018, jonka jälkeen hän siirtyi täysipäiväisesti Mikkeliin.

— Alueellinen yhteistyö naapuriratojen kanssa on edelleen tulevaisuutta. Kouvola ja Mikkeli ovat meille luontaiset yhteistyösuunnat.