Veiterä oli taas tyly porvoolaisille — Finaalipaikka on katkolla vihreäpaidoille keskiviikkona Lappeenrannassa Akilles sinnitteli kyydissä toisen jakson alkupuolelle saakka, mutta sen jälkeen Veiterä latoi maaleja tasaiseen tahtiin. Minna Mänttäri Veiterä on latonut kahdessa välieräottelussa kuusitoista maalia Akilleksen verkkoon.

Veiterä otti toisen voittonsa jääpallon bandyliigan välierissä. Lappeenrantalaiset kaatoivat Porvoossa Akilleksen 2—8 (1—3).

Joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen Lappeenrannassa Veiterä vei nimiinsä samoin lukemin.

Kaksi vuotta on nyt tehty töitä ja se kantaa nyt hedelmää, keskiviikkona taas mennään. — Janne Hauska

– Voitto oli tärkeintä ja kyllähän me pelasimme loppuun saakka vahvasti. Alku oli meillä vähän tahmea, tiedettiin, että Akilles puolustaa sumpulla. Meillä ei maltti riittänyt pelata oman puolen kautta, jos edessä oli muuri. Saimme kyllä pelinrakentelun lopulta toimimaan ja sitä kautta tuli tulosta, Veiterän kapteeni Janne Hauska sanoi.

— Tiukka pelihän se oli, vaikka lukemat ovat suuremmat. Näytti siltä, että Akilleelle on ihan sama häviävätkö he yhdellä tai useammalla maalilla. Siinä lopussa peli sitten repesi, osittain tämän takia.

— Kaksi vuotta on nyt tehty töitä ja se kantaa nyt hedelmää, keskiviikkona taas mennään, Hauska mietti.

Porvoossa Veiterä aloitti maalinteon 11 minuutilla, kun Ere Verhelä iski kulmasta vieraille 1—0. Janne Hauska oli asialla vartin kohdalla ja kolmannen kerran kotijoukkueen ahdinkoa lisäsi Antti-Juuso Ropo reilun parinkymmenen minuutin kohdalla.

Akilleksen Juuso Johansson laukoi hetkeä myöhemmin kulmasta avausjakson loppunumerot 1—3.

Tasaista tahtia

Akilles kavensi 60 minuutin kohdalla 2—3:een jälleen kulmasta, mutta pari minuuttia myöhemmin Janne Hauska vei vihreäpaidat uudelleen kahden maalin johtoon. Tero Liimataisen 76 minuutilla laukoma 2—5 oli jo sinetti ottelulle.

Porvoolaisten aikalisä vartti ennen loppua ei auttanut, sillä Veiterä latoi sen jälkeen vielä pikavauhtia kolme maalia. Ensin Valtteri Hauska onnistui kulmasta ja päälle viimeistelivät Eetu Peuhkuri ja Tuukka Loikkanen lukemiksi 2—8.

Veiterä pääsee hakemaan ratkaisevaa kolmatta voittoa ja finaalipaikkaa kotikentällä Kisapuistossa ensi keskiviikkona.

Juttuun lisätty pelaajakommentteja klo 21.50