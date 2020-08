Peruskorjauksella saadaan vain harvoin uudenveroista. Erityisen hyvin vanha sanonta pätee yleisötilojen viihtyisyyteen ja toimivuuteen urheiluareenoilla ja vastaavissa viihdekeskuksissa. Sosiaalisessa mediassa nauratti viime viikolla kuva Helsingin Olympiastadionista, jonka päätykatsomon piippuhyllyltä nurmikentästä näkyi alle puolet.

Sadoilta istumapaikoilta näköalaa peittää eteen asennettu tulostaulu. Ylemmäs taulua ei voi kiinnittää, koska mikään rakenne ei saa näkyä kansallismonumentin julkisivulaudoituksen yläpuolella.

Satojen miljoonien hintaisessa remontissa stadionin kaikkien katsomoiden päälle saatiin viimein katto, mutta edellä mainitusta syystä katsomoita kiertävät myös kannatinpylväät, toisenlaiset kannatinrakenteet eivät olleet mahdollisia. Lappeenrannan Kimpisen kaltaista pylväsviidakkoa ei sentään saatu aikaiseksi, mutta ylemmissä katsomonosissa kenttätapahtumia joutuu seuraamaan enemmän tai vähemmän kurkistelemalla.

Lehtikuva Peruskorjatun Helsingin Olympiastadionin katsomot ovat nyt kauttaaltaan katetut, mutta pylväät aiheuttavat näköesteitä yläkatsomoihin.

Toki näkörajoitteisia paikkoja on huippumoderneilla uusillakin stadioneilla, mutta niillä näkörajoitteisuus yleensä tarkoittaa rappusten kaidetta tai vastaavaa, jolloin näköeste on minimaalinen.

Euroopassa tehdään joko tai

Euroopan metropoleissa on joko päädytty uudistamaan vanhaa tai rakentamaan uutta. Maineikas Wembleyn stadion pistettiin vuosituhannen alussa maantasalle ja tilalle tuli toimiva ja huippunykyaikainen jättistadion, jonka päälle kohoava teräskaari korvasi tunnusmerkkinä vanhan stadionin maineikkaat kaksoistornit.

Anu Kiljunen Lappeenrannan Kimpisen kentän pääkatsomon paksut pylväät pitävät katon korkealla. Näkörajoitteen lisäksi rakennelma ei suojaa sateelta eikä tuulelta kuin muutamalla penkkirivillä. Arkistokuva.

Berliinissä päädyttiin peruskorjaamaan vuoden 1936 natsiolympialaisten päänäyttämö, vaikka stadionin repimiselle maantasalle olisi löytynyt huomattavasti enemmän historiallista painolastia ja perusteita kuin Lontoossa. Uudistettunakin Berliinin stadion ja sen ympäristö suorastaan huokuvat toista maailmansotaa edeltävää aikaa. Siinä mielessä peruskorjaus historiaa kunnioittaen onnistui hyvin. Yllättävää kyllä suurin ongelma on stadionin kapasiteetti. 76 000 katsojaa sisäänsä vetävä urheilupyhättö on vähän liian suuri jopa Berliinin kaltaisen miljoonakaupungin tarpeisiin. Reilun 36 000 katsojan Helsingin Olympiastadíonin puolestaan väitetään olevan liian pieni ainakin jalkapallon kansainvälisten huippuotteluiden tavoittelemiseen.

Lehtikuva Lontoon uudella Wembleyn stadionilla pylväät eivät häiritse katsomisnautintoa, vaan pelitapahtumat näkee hyvin valtavan stadionin jokaiselta istumapaikalta.

Kisapuisto uhmaa ajanhammasta

Lappeenrannassakin on palloteltu, rakennetaanko hulppea keskusta-areena kannella tai ilman vai tehdäänkö sittenkin uusi jäähalli perinteiseen jääurheilukeskittymään Kisapuistoon. Museoikää lähentelevän nykyisen hallivanhuksen tekohengittäminen voi sekin nousta vielä vaihtoehdoksi koronakurimuksessa, vaikka peruskorjaus ehdittiinkin jo linjata viime syksynä pois vaihtoehtojen joukosta. Lappeenrantaan kaavaillun monitoimihallin rinnastaminen Helsingin, Lontoon ja Berliinin stadioneihin voi kuulostaa yliampuvalta, mutta paikallisesti kyse on jättimäisestä investoinnista viihdekeskukseen, jonka pääkäyttäjä on kaupungin tunnetuimpiin brändeihin kuuluva SaiPa.

AOP Saksan pääkaupungin vanha olympiastadion päädyttiin peruskorjaamaan. Helsingin Olympiastadion tavoin Berliinissäkin kenttää ympäröivät jalkapalloväen vihaamat juoksuradat.

Empiiristen tutkimusteni perusteella katsojan kannalta toimivaa jälkeä peruskorjauksissa on saatu aikaan vain harvoin. Vanhojen hallien yleisötilat ovat monesti jääneet paikoin turhan ahtaiksi ja ruuhkaisiksi, mikä ei paranna viihtyisyyttä, ja viihtymäänhän areenoihin yleensä mennään.

Pian tiedämme, mihin suuntaan Lappeenrannassa aletaan koronapandemian jälkeen kallistua ja millä aikataululla. Kaupunginvaltuustolle järjestetään tänään iltakoulu, jonka aiheena on monitoimiareena- ja sisäliikuntahallihankkeiden loppuraportit ja jatkotoimenpiteet.

Edeltävällä tekstillä ei ole tarkoitus neuvoa, mitä kannattaisi rakentaa. Tuollaisia ajatuksia tuli vain mieleen.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja.