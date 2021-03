Jääkiekkovalmentaja Pekka Virta toipuu sairaalassa koronaviruksen aiheuttamasta vakavasta tautimuodosta. Virta, 51, kertoi tiistaina omalla Facebook-sivullaan julkisessa viestissä, että hän oli 27 vuorokautta teho-osastolla ja heräsi tänään normaalilta osastolta.

Virran julkaisu keräsi jo muutamassa tunnissa valtavasti häntä kannustavia viestejä.

Virta on yksi Suomen arvostetuimmista jääkiekkovalmentajista. Hän on valmentanut Rauman Lukkoa vuodesta 2017, mistä hänen on tarkoitus siirtyä lappeenrantalaisen SaiPan valmentajaksi kuluvan kauden jälkeen.

Lukko uutisoi helmikuun alussa, että Virta joutuu sivuun joukkueen toiminnasta ja karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi korona-altistuksen vuoksi.

13. helmikuuta Virta kertoi Facebook-sivuillaan, että hän on hoidettavana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Kolme päivää sitten Virta julkaisi Facebook-sivuillaan kannustavan viestin, jossa oli Lukon kuluvan kauden joukkuekuva.

– Jokunen muutos matkalla, mutta siitä kasvoi upea perhe ja hieno tarina! Jossittelua ei nyt tarvita, kukaan ei saa matkaamme pois tai tiedostusta osaamisestamme! Vaan nyt on muut haasteet kaikilla meillä ja ne keskiöön. Pitäkää huolta toisistanne ja Lukon joukkueen puolesta nöyrä kiitos kaikesta tuesta ja yhdessä koetusta. Kiekkomatka jatkuu ajallaan, Virta kirjoitti.