Voittanutta kokoonpanoa ei vaihdeta – SaiPa lähtee Porissa Ässiä vastaan tutulla miehistöllä

Kahden edellisen ottelun voittaneet pelaajat ovat edelleen pääosassa, kun SaiPa kohtaa keskiviikkoiltana Porissa Ässät.

Ykkösketjussa Tomas Zaborskyn ja Justin Shuggin välissä on Anssi Löfman. Teemu Ramstedt ei ole kokoonpanossa lainkaan. Sivussa on hyökkääjistä myös tuore hankinta, ruotsalainen Emil Forslund.

Puolustajapareja on vähän rukattu, kun Ruotsin EHT-turnauksessa ollut Robin Salo on taas mukana. Hänen rinnallaan on kokoonpanoon merkitty kolhuistaan toipunut Mario Grman.

Westerholm hakee nollaa

SaiPan viisikot: Tomas Zaborsky–Anssi Löfman–Justin Shugg; Robin Salo–Mario Grman.

Joni Nikko–Ville Koho–Mikael Kuronen; David Bernhardt–Erik Autio.

Ville Vainikainen–Tomi Iso-Mustajärvi–Topi Piipponen; Markus Kojo–Veeti Vainio.

Matias Mäntykivi–Veikko Loimaranta–Elmeri Kaksonen.

Ylimääräisenä hyökkääjänä on Santeri Virtanen.

SaiPan maalilla torjuva Niclas Westerholm pääsee tavoittelemaan kolmatta perättäistä nollapeliä putkeen.