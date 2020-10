SaiPa kohtaa Helsingin IFK:n Kisapuistossa ilman ruotsalaispuolustajiaan – Jimi Jalonen vahvistaa kokoonpanoa

SaiPa on muuttanut puolustuksensa kokoonpanoa merkittävästi lauantai-illan jääkiekkoliigan kotiotteluun Helsingin IFK:ta vastaan. SaiPan takalinjoilta ovat poissa ruotsalaispuolustajat David Bernhardt ja Jacob Moverare, joiden tilalle on nostettu nuori Leevi Karjalainen ja Jimi Jalonen, joka pelaa kauden ensimmäisen liigaottelunsa.

Moverare, 22, on kerännyt alkukauden aikana yhden syöttöpisteen, Bernhardt, 22, ei pistettäkään.

Karjalainen, 20, saapui Helsingin Jokerien A-junioreista SaiPan A-junioreihin vuonna 2018. Hän on pelannut yhdeksän liigaottelua.

Jalonen, 24, saapui viime kaudella Mikkelin Jukureista SaiPaan paikkaamaan loukkaantumisia, mutta solmi lopulta vuoteen 2022 kestävän jatkosopimuksen lappeenrantalaisseuran kanssa. Loukkaantuminen vaikeutti hänen valmistautumistaan liigakauteen.

SaiPa on pelannut seitsemän ottelua ja on jääkiekkoliigan sarjataulukossa viimeisenä. Helsingin IFK on kahdeksas.

SaiPan kokoonpano lauantaina HIFK:ta vastaan:

Hyökkäys:

Tomas Zaborsky–Jarno Koskiranta–Matias Mäntykivi

Ville Petman–Santeri Virtanen–Joni Nikko

Elmeri Kaksonen–Jaakko Lantta–Filip Krivosik

Veikko Loimaranta–Micke Saari–Ville Vainikainen

Puolustus:

Leevi Karjalainen–Simo-Pekka Riikola

Veeti Vainio–Jimi Jalonen

Markus Kojo–Joel Olkkonen

Mario Grman

Maalivahdit:

Niclas Westerholm

Matej Tomek (varamaalivahti)