Miksi Kimpisen nurmi herää niin myöhään? — "Ensimmäisten lämpimien aikaan oli vielä puoli metriä lunta kentällä, joten siitä ei ollut paljon kasvulle hyötyä"

PEPO Lappeenranta joutuu aloittamaan sunnuntaina kauden kotiottelunsa Sammonlahden tekonurmella. Kimpisen nurmi ei ole vieläkään pelikunnossa, vaikka toukokuu on ohittanut jo puolivälinsä.

Miksi nurmen herääminen kestää niin pitkään, vaikka kevät oli lämmin, liikuntatoimen kunnossapitopäällikkö Juha Rojo?

— Ensimmäisten lämpimien aikaan oli vielä puoli metriä lunta kentällä, joten siitä ei ollut paljon kasvulle hyötyä. Sitten alkoi kylmä jakso. Kyllähän hoitotöitä on tehty, on pystyleikattu ja viilletty, kasteltu, siemennetty ja lannoitettu, mutta huonosti se on kuitenkin herännyt kasvuun tänä vuonna.

Millaisessa kunnossa nurmi on?

— Uusi siemennys. joka laitetaan joka kevät, on ollut tosi heikkoa. Vielä vähän aikaa sitten yöt olivat niin kylmiä, että se hidasti todenteolla. Vanhaa nurmea on jo ensimmäisen kerran leikattu ja merkkejä on, että kasvu on lähtemässä liikkeelle. Aina toivotaan myös lämpimiä kesäsateita, koska heinä ottaa sen paremmin vastaan kuin kylmän kasteluveden.

Onko kasvun edistämiseksi koskaan harkittu lämmityksen asentamista nurmen alle?

— Ei ainakaan minun aikana (vuodesta 1989) ole lämmitystä nurmelle harkittu. Kyllähän Sammonlahden ja Joutsenon keinonurmet ovat nekin ihan hyviä pelata.

Tekonurmikentillä fasiliteetit ovat vaatimattomammat ja voidaan myös katsoa, että luonnonnurmi on jalkapallon oikea pelialusta.

— Seurojen vetäjät ovat entisiä jalkapalloilijoita. He kyllä ymmärtävät, että kun säästellään kenttää yksi peli alkukaudesta, se voi pysyä sitten huippukunnossa koko loppukauden.

Vaikuttiko kesäkuussa pelattava nuorten maaottelu päätökseen säästellä Kimpisen nurmea?

— Seurat, etenkin meidän pääseura PEPO, olivat itse sitä mieltä, että on kenties parempi antaa huippukenttä siihen otteluun kuin että paikallinen seura lähtisi potkimaan sen itse huonoon kuntoon. Huonokuntoinen kenttä antaisi ulospäin huonoa mainosta.

Parasta aikaa Kimpistä perusparannetaan elokuun Kalevan kisoja varten. Mitkä ovat merkittävimmät työt?

— Suurin työ on pääkatsomon peruskorjaus sisäpuolisilta tiloiltaan ja tekniikaltaan sekä nelososan kattaminen. Heittopäädyn heittopaikat korjataan, samoin vesihauta. Seurat tekevät kaupungin avustamana talkootyönä takasuoran katsomoon myynti- ja tarjoilutiloja kolme kappaletta. Yle antaa kohta vastauksen, riittävätkö sähköpisteet heille Kalevan kisoihin. Jos ei, niin vetäistään vähän sähköäkin lisää.

Ovatko työt edenneet aikataulussa?

— Aikataulussa ollaan heittopään osalta ja näyttää, ettei nelososan kattaminen eikä katsomo- ja pukuhuonetilojen korjaaminenkaan viivästy ainakaan kovin paljon. Näyttäisi, että ne saadaan tehtyä kesä–heinäkuun vaihteeseen mennessä. On tuossa aikaakin vielä.