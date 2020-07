Imatran Moottorikerhon Matias Vesterinen, 18, siirtyy ajamaan motocrossin MM-sarjaan, ensimmäinen kilpailu on 9. elokuuta Latvian Kagumsissa

Ruokolahtelainen on ajanut tähän asti Euroopan mestaruussarjassa.

Imatran Moottorikerhoa edustava ruokolahtelainen Matias Vesterinen, 18, siirtyy ajamaan motocrossia maailmanmestaruussarjaan. Tähän asti Vesterinen on ajanut Euroopan mestaruussarjassa. Hän on myös hallitseva SM-hopeamitalisti. Vesterinen ei ole tiedotteen mukaan aikaisemmin kilpaillut MM-tasolla.

Vesterinen edustaa italialaista MGR-tiimiä. Hän aloitti tiimin jäsenenä EM-sarjan Hollannissa maaliskuussa.

Kausi jäi kuitenkin kesken sekä EM- että MM-tasolla koronaviruspandemian vuoksi.

Kausi jatkuu Latvian Kegumsissa 9. elokuuta. Vesterinen osallistuu silloin ensimmäiseen MM-osakilpailuunsa MX2-luokassa.

– Taso MM-sarjassa on totta kai kova, mutta minulla on silti mahdollisuus ajaa pisteille eli 20 parhaan joukkoon. Se on tavoitteeni, kertoo Vesterinen tiedotteessa.

Vesteriselle avautui paikka MM-tasolla siksi, että MGR-tiimin espanjalainen Iker Larranaga on loukkaantuneena. Tiimi onnistui siirtämään Larranagan osallistumisoikeuden Vesteriselle.

Latvian Kegumsissa ajetaan MM-sarjan kolme seuraavaa osakilpailua viikon sisällä eli 9., 12. ja 16. elokuuta.

– Kegumsissa on hieno hiekkarata, joka sopii minulle, arvioi Vesterinen tiedotteessa.

MM-kauden on määrä jatkua ainakin marraskuulle. Vielä ei ole tiedossa, montako MM-osakilpailua Vesterinen tulee ajamaan.

Tulevana sunnuntaina Vesterinen osallistuu Suomen mestaruussarjan kolmanteen osakilpailuun Torniossa. Hän on MX2-luokan SM-pisteissä kolmantena.