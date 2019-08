Kolmiloikkaaja Senni Salminen lähestyy maagista 14 metrin rajaa, Ruotsi-ottelun ensikertainen astelee loikkapaikalle naisten kisan tilastoykkösenä — "Viimeinen loikka on yleensä jäänyt sellaiseksi syöksylaskuksi loppuun, mutta nyt sekin onnistui paremmin"

Senni Salmisen lisäksi hänen kaksoisveljelleen Kalle Salmiselle viikonlopun maaottelu on uran ensimmäinen. Tukholman stadionin loikkapaikalla on eteläkarjalaisittain vilkasta. Miesten puolella Suomea edustavat Simo Lipsanen ja Arttu Tyystjärvi.

Kolmiloikkaaja Senni Salminen, 23, on parantanut ennätystään jo neljä kertaa tällä kaudella. Tuorein kohennus tuli viime sunnuntaina Espoossa, jossa Imatran Urheilijoiden hyppääjä sijoittui gp-kilpailussa kolmanneksi tuloksella 13,85.

Kalevan kisojen elokuun alun pronssitulos parani 31 senttiä.

Suomalaisista naisista 14 metrin kerhossa ovat ainoastaan Heli Koivula-Krüger, Kristiina Mäkelä ja Natalia Kilpeläinen. Joko haamuraja paukkuu Salmisellakin rikki sunnuntaina Tukholmassa?

— Niin pitkälle en uskalla luvata, vaikka tietysti toivon, että maaottelussa tulisi vielä kohennus siihen Espoon kasivitoseen, vaikka siinä osuikin jo kaikki aika lailla kohdalleen. Viimeinen loikka on yleensä jäänyt sellaiseksi syöksylaskuksi loppuun, mutta nyt sekin onnistui paremmin, Salminen kertoo.

Naisten kolmiloikkaa kuuluu muun muassa keihään ja naisten pika-aitojen kanssa maaottelun vahvoihin suomalaislajeihin. Ilman poisjäävää Kristiina Mäkelääkin Suomi vie naisten kolmiloikan paperilla nimiinsä pistein 15—7.

Salminen astelee loikkapaikalle koko kilpailun tilastoykkösenä, vaikka Ruotsi-ottelu on hänelle vasta uran ensimmäinen.

Edes nuorten puolella hän ei päässyt koskaan mukaan klassikko-otteluun, koska jokin vamma tai muu syy estivät aina osanoton.

— Onhan tämä aika ainutlaatuinen kisa siinäkin mielessä, että myös veljelleni Kallelle tämä on ensimmäinen kerta maaottelussa. Totta kai on tosi hienoa päästä edustamaan yhtä aikaa Suomea.

Yhtäläisyydet eivät lopu siihen, vaan Joensuun Katajaa edustava kaksoisveli Kalle Salminen pomppasi Espoon gp-kisassa myös uuden ennätyksensä. Hän oli miesten pituuskisan toinen tuloksella 778.

Senni Salmisen viime kesän pilasivat jalkavaivat. Ennen tätä kautta hänen edellinen ennätysparannuksensa oli Lappeenrannan Marskin kisoista kahden vuoden takaa, jolloin lukemat heti alkukaudesta olivat 13,18.

Tälläkin kertaa heti ulkoratakauden avauskisa lupasi kesäkuussa hyvää.

— Täytyy olla kauteen tosi tyytyväinen, sillä ensimmäisessä gp-kisassa Jyväskylässä en tiennyt yhtään, millaista hyppyä odottaa. Niukassa myötätuulessa menikin heti 13,50, ja sen jälkeen olen saanut nakutettua aika tasaista jälkeä.

Toni Degerlund Nuoret yleisurheilijat Senni ja Kalle Salminen lajipäiväkisoissa Imatralla seitsemän vuotta sitten.

Lipsanen ja Tyystjärvi miesten loikkakisassa

Kolmiloikka on kokonaisuutena eteläkarjalaisittain Ruotsi-ottelussa vahva laji.

Miesten puolella tilastoykkösenä tykittää Simo Lipsanen (16,76), vaikka hänen tuloskehityksensä toissavuoden SE-tuloksen jälkeen ei olekaan ollut loikkahirmun omien odotusten mukaista.

Tulitukea Lipsaselle antaa seurakaveri Arttu Tyystjärvi (15,89), jonka edelle ruotsalaisista kiilaa ainoastaan Jesper Hellström (16,53).

Naisten puolella paras ruotsalainen Emelie Nyman Wänseth on loikkinut 13,49.

Naisten 400 metrillä LUM:sta on mukana Kristiina Halonen. Viime sunnuntaina Espoossa Halonen juoksi 400 metrin aidat ensimmäistä kertaa tänä kesänä ja teki heti ennätyksensä 59,04. Paperimaaottelussa aika on kolmanneksi paras Eveliina Määttäsen ja Ruotsin Hanna Palmqvistin jälkeen.

Talven hallikisoissa lupaavasti esiintynyt Halonen kärsi alkukaudesta loukkaantumisista ja pystyi aloittamaan ulkoratakautensa vasta Kalevan kisoissa, jossa matkana oli vielä sileä ratakierros.

Korkealaakso juoksee naisten ja nuorten otteluissa

Nuorten Ruotsi-ottelussa LUM:n kestävyysjuoksijoiden katraasta on mukana kaksi kilpailijaa.

Emma Hietaranta ja Moona Korkealaakso edustavat Suomea 17-vuotiaiden tyttöjen 1 500 metrillä, minkä lisäksi Hietaranta juoksee myös 3 000 metriä.

— Tosi hyvältä tuntuu. On kiva päästä ensimmäistä kertaa maaotteluun, Emma Hietaranta tunnelmoi.

Alun perin Korkealaakson piti kisata 3 000 metrillä, mutta Kalevan kisoissa 5 000 metrin Suomen mestaruuden vienyt Korkealaakso juokseekin Tukholmassa saman matkan naisten kilpailussa.

Molempina päivinä juostavat kilpailumatkat eivät vuotta nuorempaa Hietarantaa pelota.

— Yleensä minulla on mennyt niin, että jos edellisenä päivänä on ollut jokin rankka kisa tai harjoitus, niin seuraavana päivänä on kulkenut vain paremmin.

Ikäluokkansa Suomen mestaruudet sileillä matkoilla napannut kestävyysjuoksija kuvailee kauden sujuneen kokonaisuutena hyvin. Välillä on tullut takapakkia, mutta sen jälkeen juoksu on alkanut kulkea uudelleen.

Viikonlopulle hänellä on selvät sävelet.

— Tietenkin yritän ainakin voittaa ruotsalaiset. Varmaan yritän lähteä tekemään myös hyvää vauhtijuoksua. Sitten nähdään, mihin se riittää, Hietaranta ennakoi.