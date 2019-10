Mika Haakana jyrähti Sammonlahden vioista — Pisteetkin lähtivät Forssaan

Yksi naisten Korisliigan alkaneen kauden suosikeista Forssan Alku oli tyly Lappeenrannan Catzin vieraana. Forssalaiset hakivat sarjapisteet 65—81 (36—48) -lukemin.

FoA käytti hyväkseen heti ottelun alussa Catzin heikon peliin tulon. Etenkin hurjassa iskussa ollut forssalaisten tähtisentteri Taru Tuukkanen oli pitelemätön läpi ensimmäisen puoliajan takomalla 19 pistettä ja kaapimalla kahdeksan levypalloa. Kun kotijoukkueelta ei löytynyt Tuukkasen pysäyttäjää, forssalaiset saivat läpi ottelun mellastaa Catzin korin alla.

Catzin päävalmentaja Mika Haakanan mukaan joukkue tekee pelin aluista itselleen liian vaikeita.

— Meidän pelien alut ovat ihan liian vaikeita. Kun onnistumme hilaamaan itsemme pariin kertaan kahdeksaan pisteeseen, niin sitten mentaalisesti unohdamme jonkun asian toteuttaa ja silloin pelaaminen on vaikeaa näin hyvää joukkuetta vastaan, Haakana kuvasi.

Virhetili täyteen

Ajoittain suurissa vaikeuksissa niin hyökkäys- kuin puolustuspäässä ollut Catz jäi lopullisesti forssalaisten kyydistä heti neljännen jakson alussa etenkin, kun joukkueen pelintekijä Natalie Day sai viidennen virheensä jakson avausminuutilla.

— Annoimme Forssalle ihan liikaa alussa eteen ja on selvää, että meidän pitää tulla paremmalla ilmeellä näihin peleihin. Kävimme jo yhdeksässä pisteessä, mutta Forssa pääsi rokottamaan meitä muutamasta menetyksestä. Mutta heittopaikat olisi joukkueen pitänyt hyödyntää paremmin, mietti Tuulia Timo ottelun jälkeen.

Kaupungille hommia

Päävalmentaja Haakanan suurin huolenaihe ei liittynyt mitenkään ottelun tapahtumiin vaan tapahtuman järjestämiseen. Huoli sai Haakana jyrähtämään sakonkin uhalla.

— Tällä ei ollut mitään tekemistä ottelun lopputulokseen. On aika häpeällistä, että olemme 4—5 tuntia päivässä harjoitelleet tätä ottelua varten ja kenttä on täynnä ainakin puoliammattilaisia ja viikon kohokohdan sijaan vuonna 2019 mikrofonit tai musiikit ei toimi ja niitä ei saada kahteen tuntiin kuntoon kaupungin toimesta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta ja lasku tulee varmasti perässä, mutta ihmettelen miten tämä on mahdollista.