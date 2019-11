Hämäläinen on urallaan pelannut Superpesiksessä yhteensä 308 ottelua ja lyönyt niissä 8+22 juoksua. Kärkenä Kiteellä pelannut Hämäläinen on tuonut urallaan 210 juoksua ja kerännyt 876 kärkilyöntiä.

Imatran Pallo-Veikot on tehnyt yksivuotisen pelaajasopimuksen Ville Hämäläisen, 30, kanssa.

Hämäläinen siirtyy IPV:n riveihin Kiteen Pallosta. Viime kaudella Kiteen sisäpelissä kärjessä numerolla yksi pelannut Hämäläinen on edustanut Kiteetä kausina 2007—2016 sekä 2018—2019.

Hämäläinen on urallaan pelannut Superpesiksessä yhteensä 308 ottelua ja lyönyt niissä 8+22 juoksua. Tuotuja juoksuja hänellä on Superpesiksessä 210 ja kärkilyöntejä 876.

Ulkopelissä Hämäläisen pelipaikka on polttolinjassa, mutta hän on pelannut urallaan myös kopparina sekä etukentällä.

Pitkään Kiteetä edustanut Hämäläinen uskoo maisemanvaihdoksen tuovan uutta intoa. Imatralle hän saapuu kehittymään pelaajana.

— Todella odottavat ja mielenkiintoiset tunnelmat tästä sopimuksesta. Suht paljon on kilometrejä jo takana, ja pitkään olen Kiteellä pelannut. Tuli vähän sellainen tunne, että jos tässä haluaa kehittyä, niin on tehtävä muutoksia. Maisemanvaihdos varmasti piristää, ja tuo uutta intoa tekemiseen, Hämäläinen kommentoi sopimusta tuoreeltaan IPV:n tiedotteessa.

Joukkue lähtökohtaisesti valmis

IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää on tyytyväinen kokeneen pelaajan saamisesta mukaan joukkueeseen.

— Villen kanssa ollaan keskusteltu Imatralla pelaamisesta jo useamman kerran. Nuori, mutta kokenut pelaaja. Vahvistaa meidän polttolinjaa ja tuo etenemisvoimaa lisää. Ville on taistelija ja fiksu kundi, Valkeapää kertoo uudesta pelaajasta.

Samalla IPV on tehnyt yksivuotisen pelaajasopimuksen nuoren Harri Irjalan kanssa. Irjala on B-juniori-ikäinen Espoon Pesiksen kasvatti, joka opiskelee Sotkamon pesislukiossa, ja on pelannut Imatralla junioreissa kaksi edellistä kautta. Irjalan pelipaikka on lyöjäjokerina.

Hämäläisen ja Irjalan sopimuksien myötä IPV:llä on kasassa 15 pelaajasopimusta kaudelle 2020. Valkeapään mukaan lähtökohtaisesti joukkue on nyt valmis.

— Yksi pelaaja voi tähän vielä liittyä jossain vaiheessa talvea, hän mainitsee.