Aktiivisilla kiekkomiehillä on takanaan pisin treenitauko kiekosta kymmeneen vuoteen. Yleensä mennään jäälle ympäri vuoden.

Takana on pisin tauko jäältä kymmeneen vuoteen. Ei ihme, että Kukonpoikien pukukopista tuoksuu vahva innostus ennen jäävuoron alkua.

– Eihän se ole kuin vanhan kertausta, tässä on ollut niin hyvä kuntojakso. Voimaa ei ole enää haettu, Jani Keskinen kuvaa vetäessään varusteita ylleen.

UK-areenan avajaisia vietettiin lokakuussa 2010. Käytännössä siitä lähtien Pikku-Peten kuntokiekkoporukasta lähtenyt ryhmä on käynyt jäällä ympäri vuoden. Ryhmän nimi on vain välillä vaihtunut.

Vesa Salminen Jalkapallossa akillesjänteensä loukannut Esa Ståhlberg joutuu vielä pitkään katselemaan muiden pelaamista.

Punainen kipsi

Vuorolle otetaan parikymmentä pelaajaa, joista pääosa on vakiokävijöitä ja loput tarpeen mukaan jäälle mahtuvia täytemiehiä. Mukana kesäjäällä on Mestiksen aktiivipelaajiakin, ja jonkinlainen kiekkotausta on käytännössä kaikilla.

Yksi on joukosta poissa, sillä vaihtoaitiossa istuvan Esa Ståhlbergin jalassa on punainen kipsi. Kukonpoikien jalkapalloharjoituksissa pamahti ja akillesjänne jäi vai muutamasta säikeestä kiinni. Se tietää pitkää huilia ja pitkää poltetta takaisin. Ståhlberg kertoo päässeensä koronatauon aikana ennen loukkaantumistaan melkein elämänsä kuntoon pitkillä pyörälenkeillä.

Lomailevalla SaiPalla oma vuoro

UK-areena avasi ovensa kävijöille varsinaisesti nyt maanantaina. Verkkosivuilla kerrottiin hallin avautumisesta 1.7. mutta käytännössä jäätä vielä viimeisteltiin viime viikon puolella.

Hallityöntekijä Juhani Hämäläisen mukaan pääosa avausviikon ja kesäajan kävijöistä yleensäkin on aikuisia tai vanhempia junioreita. Työntekijät ehtivät pitää omat vuosilomansa pois koronasulun aikana.

Isit ja äitit eivät pääse ollenkaan halliin. — Juhani Hämäläinen

SaiPa on varannut jääaikaa liigajoukkueen lisäksi A- ja B-junioreille. Maanantain varauskalenterissa oli lisäksi pari höntsäkiekkoporukkaa, LaVin Aikapojat sekä muodostelmaluistelijoista Saimaan muodostelmaluistelijat ja KooKoon jäätaiturit.

Liiga-SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakaisen mukaan pelaajat ovat Liigan ja pelaajayhdistyksen pelaajasopimuksen mukaisella lomalla, mutta halukkaille on tarjolla vapaaehtoista jääaikaa. Valmentajien vetämät jäätreenit SaiPa aloittaa 27. heinäkuuta, ja virallisesti koko joukkue kokoontuu yhteen 3. elokuuta.

Vesa Salminen Kukonpoikien jäävuoro on pyörinyt ympäri vuoden jo kymmenkunta vuotta, tosin nimi on välillä vaihtunut. Keväällä alkanut tauko oli ryhmälle pisin katkos jääkiekon pelaamisesta.

Yleisötilat kiinni

Hallissa noudatetaan toistaiseksi monenlaisia varo-ohjeita. Turvavälien lisäksi suositellaan suihkussa käyntiä kotona, pukuhuoneiden WC:t ovat kiinni samoin kuin kioskiaula, katsomo sekä neuvottelu- ja liikuntatilat. Yleisöluisteluita ei toistaiseksi hallissa järjestetä.

– Isit ja äitit eivät pääse ollenkaan halliin. Täällä eivät ole kuin pelaajat, huoltajat ja valmentajat, Hämäläinen sanoo.

Hänen mukaansa kaikki ovat osanneet käyttäytyä erinomaisesti poikkeussääntöjä noudattaen. Käytännössä vanhemmat jättävät lapsensa ulko-ovelle ja lähtevät pois, kun ennen odoteltiin usein katsomoissa ja kahviossa.

Viikonloppuna mahtuu

UK-areenan varauskalenteri on jo arkisin lähes täynnä, mutta viikonloppuisin on tilaa. Hämäläisen mukaan juhannuksesta heinäkuun loppuun on yleensäkin talvikautta hiljaisempaa, mutta elokuussa myös viikonloput täyttyvät yhdellä rysäyksellä.

Arkipäivien päivävuoroja myydään UK-areenasta 75 eurolla ja kesän ilta-aikoja 100 eurolla, kun normaali irtotunti iltaisin maksaa 168 euroa. Jääajan hinta vaihtelee ostettavan määrän mukaan. Esimerkiksi sarjakortilla tai koko kauden jäävuokrasopimuksella hinta on edullisempi kuin irtotunti.

Jäätunti sisältää 45 minuutin luisteluvuoron plus 15 minuutin jäänajon.