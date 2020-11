Kolumni: Ison-Britannian pääministeriä siteerannut Tero Lehterä luki lausuntonsa lapusta kuin Roy Hodgson, oliko vuodatuksessa kyse jäähyväispuheesta vai hengennostatuksesta?

Pyhäinpäivän HPK-voitto ei poistanut sitä tosiasiaa, että SaiPan peli on ollut täysin umpisolmussa koko alkukauden. Mitään uutta se ei ole, vaan suoraa jatkumoa viime kauteen. Konttauksen seurauksena kannattajien usko ja innostus ovat tipotiessään, eikä totaalista yleisökatoa voi seurajohdossa paeta pelkästään koronaviruksen ja kasvomaskien taakse.

HPK-ottelun jälkeen päästiin todistamaan todella erikoista lehdistötilaisuutta, kun kameran eteen asettunut päävalmentaja Tero Lehterä ei puhunut päättyneestä pelistä mitään, vaan piti tunteikkaan SaiPaa yleisesti käsittelevän puheen. Lehterä vaikutti miettineen sanottavansa etukäteen, sillä ainakin osittain hän oli jäsennellyt asioita valmiiksi paperilapulle.

Lopuksi hän siteerasi Ison-Britannian sodan aikaista pääministeri Winston Churchillia: We shall never surrender.

Koronarajoitusten takia lehdistötilaisuuksiin tai pukukopin ovelle ei lasketa mediaa tällä kaudella, vaan ottelun jälkeiset haastattelut hoidetaan puhelimitse, ellei halua tyytyä pelkän kuvanauhan antiin.

Lehdistötilaisuuden voi katsoa muun muassa SaiPan verkkosivulta.

Hodgson erosi sokkitappion jälkeen

Lehterän esiintyminen toi mieleen Englannin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Roy Hodgsonin, joka erosi pestistään Islannille vuoden 2016 EM-kisoissa kärsityn sokkitappion jälkeen. Hodgson luki jäähyväisensä lapulta, jonka sisältöä hän tuskin oli ehtinyt kirjoittaa heti pelin jälkeen.

Nähtäväksi jää, oliko nuutuneen näköisen Lehterän vuodatuksessa kyse jäähyväispuheesta vai mistä. Sen perusteella ei ollut, että hän pyyhki antautumisen pois vaihtoehtojen joukosta. Jotain selkoa saataneen hyvinkin nopeasti, sillä tällä viikolla SaiPa aloittaa yt-neuvottelut ja perjantaina joukkue matkustaa Ouluun Kärppien vieraaksi. Keltamustien maajoukkuetauosta on muodostumassa poikkeuksellisen hektinen.

Ikävä sanoa, mutta pudotuspelien kannalta tilanne näyttää jo todella synkältä.

Kiiskinen auttoi viime kaudella

Myös viime kauden alku oli SaiPalle todella vaikea ja tuskainen. Tasan vuosi sitten nähtiin kuitenkin pieni valonpilkahdus, kun sputnikit voittivat seitsemästä ottelustaan kuusi. Näin jälkeenpäin olisi mielenkiintoista tietää, miten paljon tulosparannuksesta oli Tuomas Kiiskisen ansiota. Kovaksi pelimieheksi osoittautunut Niiralan Maltsev piipahti Lappeenrannassa lyhyellä lainapestillä ennen kuin sopimus SHL:n Skellefteån kanssa astui voimaan.

Voittoputken käännyttyä jälleen tappioputkeksi SaiPa kertoi Tero Lehterän optiovuoden käyttämisestä 19. marraskuuta. Tuon jälkeen sputnikit tahkosivat viime kaudella vielä 38 ottelua, joista irtosi 13 voittoa. Niistä seitsemän tuli loppukaudesta, kun playoff-juna alkoi kadota horisonttiin ja SaiPa oli jäänyt asemalle.

Hyökkäyspeli Tomas Zaborskyn harteilla

Lehterä on saanut tehdä (maksullinen) mieleisiään muutoksia joukkueeseen ja taustoihin, joten siitäkään ei homman pitäisi hirttää enää kiinni.

Pelitavallisten ongelmien lisäksi viime kaudella ongelmaksi nousi hutera puolustus kokemattoman maalivahtikaksikon edessä. Nyt ei tarvitse paljon kärjistää, jos sanoo hyökkäyspelin olleen yhtä kuin Tomas Zaborsky. Ykkössentteri Jarno Koskiranta on ollut vaisu, minkä lisäksi joukkueelta puuttuu tasaisesti tulosta tekevä kakkosketju. Melkein ainut ilonaihe on alivoimapeli ja syytä onkin, sillä rangaistuksia SaiPa on rohmunnut toiseksi eniten Ässien jälkeen.

Ikävä sanoa, mutta pudotuspelien kannalta tilanne näyttää jo todella synkältä. Pelejä on takana vasta kymmenen, mutta ero kymmenenteen sijaan on peräti kahdeksan pistettä.

Viime vuosina runkosarjan kymmenes sija on yleensä vaatinut reilut 80 pistettä. Jos tavoitteeksi asetaan 85 pistettä, täytyy SaiPan rohmuta lopusta 50 ottelustaan pisteitä yli 1,5 pisteen keskiarvolla tavoitteen saavuttamiseksi. Eihän se mahdotonta ole, mutta aika haastavaa joka tapauksessa.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja.