Karjalan Kovin tuo crosfittaajat Ukonniemeen — Kilpailu järjestetään jo yhdeksännen kerran

Suomen pitkäikäisin ja ainoa kolmipäiväinen crossfit-kilpailu Karjalan Kovin käynnistyy Imatran Ukonniemen stadionilla perjantaina yhdeksännen kerran. Kilpailuun osallistuu 140 kevään karsinnat läpäissyttä urheilijaa, joista miehissä ja naisissa on molemmissa 40. Mukana on myös 35—50-vuotiaiden masters-sarjat.

Tapahtuman keskus on vanhaan tapaan Ukonniemen pesisstadion. Ukonniemi vaihtui kisapaikaksi 2017, kun Karjalan kovin muutti Lappeenrannan Kimpisestä Imatralle.

Tarjolla minitriathlon

Kilpailun presidentin Atte Kaasisen mukaan tapahtumaa pyritään kehittämään joka vuosi pienin askelin. Avauspäivänä perjantaina kilpailijoille on tarjolla triathlon-tyyppinen uutuus, jossa ergometrisoudun jälkeen juostaan rantaan, pulahdetaan Saimaaseen ja juostaan takaisin. Pääpäivinä lauantaina ja sunnuntaina kattaus on Ukonniemen stadionilla.

Myös kilpailu kovenee, sillä esimerkiksi Turkuun on rakennettu ensimmäisen kerran oma kaksipäiväinen crossfit-kilpailu elokuulle. Turussa osallistujaksi pääsee ilman karsintaa ja vaativimmat voimisteluliikkeet on jätetty pois. Avoimen sarjan lisäksi Turun Tuomiopäivään on houkuteltu kutsukilpailulla Suomen kovinta crossfit-kaartia, eli kisaamassa on kymmenen naista ja kymmenen miestä elite-tason kilpailussa.

Haasteita muualta

Kaasisen mukaan Imatralla kilpailijoiden joukko on edelleen laadukas, vaikka koko kotimaista huippukaartia ei paikalla nähdä, ja karsinnoissa oli hieman vähemmän urheilijoita kuin aiempina vuosina. Osa huipuista hakee myös uusia haasteita ulkomailta. Ulkomailta on tulossa Ukonniemeen 3—4 urheilijaa.

Kilpailuareenan lisäksi mukana on tapahtuma-alue sekä seminaareja kiinnostuneille harjoittelun eri aihealueista.

Ukonniemessä kilpaillaan perjantaina kello 16 alkaen, lauantaina 9—18 ja sunnuntaina 9—16.