PEPO Lappeenranta koki jälleen kovia jalkapallon kakkosessa. Jippo Joensuusta haki Kimpiseltä täydet kolme sarjapistettä lukemin 1—3 (1—1) ollen näin parempi kauden molemmissa karjalaisjoukkueiden kohtaamisissa.

Paul Obi vei kotijoukkueen riemukkaasti johtoasemaan, kun ottelu oli edennyt 21. peliminuutille. Riemu ei kestänyt pitkään, sillä kaksi minuuttia myöhemmin toisessa päässä tuuletti joensuulaisten Risto Kahelin.

Lopullinen niitti tuli toisen jakson keskivaiheilla, kun Jippo iski viidessä minuutissa kaksi osumaa Anton Kylkilahden vartioimaan PEPO-maaliin.

— Pelillisesti oli kyllä kaikki voiton avaimet, mutta puolustimme luokattomasti kaikki ne tilanteet, joista vastustaja teki maalin, PEPOn päävalmentaja Mika Heino suri.

Vaikka PEPOn takalinjoilla on harvennus sujunut enemmän avohakkuu- kuin jatkuvan kasvatuksen mallilla, ei Heino piiloutunut kokoonpanomuutosten taakse.

— On ihan sama, millä pelipaikalla pelaaja pelaa, niin tuollaiset 1—1-tilanteet pitää pystyä puolustamaan. Harmittaa, kun siihen ei pysty vaikuttamaan kuin pelaajat itse.

PEPOn viimeisin hankinta Calvin N'Sombo debytoi uudessa seurassaan, kun ottelu oli vanhentunut 70. minuutille.

— Calvinilla on yksi harjoitus meidän kanssa, joten pelisysteemin kanssa on vielä tekemistä. Se näkyi kuitenkin, mikä taitotaso ja rauhallisuus Calvinilla on. Hänestä tulee varmasti olemaan vielä paljon iloa PEPOlle, Heino vakuutti.