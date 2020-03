Lappeenrannan päätös lykätä päätöstä jäähallista oli ainoa mahdollinen, vaikka loppuraportti ensi viikon viimeisessä etäpalaverissa kasaan saataisiinkin ja päättäjät kameran kautta kokoukseen.

Epidemian kestosta ja yhteiskunnan palautumisesta riippuu, kuinka monta miljoonaa Lappeenrannan verotulot romahtavat ja Eksoten rahoitusosuus kasvaa, kun koronapotilaiden hoidon jälkeen aletaan kuroa muiden hoitojen lykkäyksiä kiinni.

Lappeenrannan rahoitusosuus Eksotesta on 260 miljoonaa euroa vuodessa. Summalla maksaisi 200 Kisapuiston nykyisen liigahallin käyttökulut joka vuosi.

Yhdessä maksamaan

Viime vaiheessa kaupunki neuvotteli rahoituksesta Liiga-SaiPan kanssa. Osapuolten välillä vallitsi tiettävästi hyvä yhteisymmärrys siitä, miten hallin rahoitusta voitaisiin rakentaa. Peruskuvio on se, että kaupunki maksaa jäähallin katsomot, kaukalon, pukuhuoneet ja aulatilat ja SaiPa mahdollisen kumppanikseen hankkiman operaattorin kanssa aitiot, ravintolat ja muut myyntitilat.

Kiekkoyhtiö maksaisi myös käypää vuokraa käytössään olevista sosiaali- ja oheisharjoitustiloista sekä jääaikavuokria kuten nykyisinkin.

Rahasumma tarkentuu

Kaikki tämä arviointi on nyt turhaa, sillä kukaan ei tiedä, missä asennossa Lappeenrannan kaupungin tai Liiga-SaiPan ja sen mahdollisen operaattorikumpanin talous on, kun korona on selätetty.

Viimeisimmän kustannusarvion mukaan areenan hinta olisi noin 33 miljoonaa euroa. Liiga-SaiPan ja sen mahdollisen kumppanin osuus siitä olisi useita miljoonia.

Markkinaehtoista rahaa investointiin voi edelleen löytyä, mutta ratkaiseva tekijä ovat hallin vuosittaiset toiminta- ja rahoituskulut.

Ja koko yhteiskunnan tulevaisuus.

Ihan sama minne

Kaikki tämä arviointi on nyt turhaa, sillä kukaan ei tiedä, missä asennossa Lappeenrannan kaupungin tai Liiga-SaiPan ja sen mahdollisen operaattorikumpanin talous on, kun korona on selätetty. Toivottavasti ovat vielä hengissä.

Ihmisten hengen ja terveyden rinnalla on aivan sama rakennetaanko jäähalli sinne tai tänne tai tonne vai korjataanko vanhaa.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies