Topi Nättinen pelaa elämänsä kautta — SaiPan hyökkääjällä on halu auttaa muita onnistumaan, mutta myös rohkeus tehdä itse arvaamattomia ratkaisuja Kultakypärä on auttanut muita onnistumaan, mutta itseään hän tarkkailee analyyttisesti. — Jos pelaat 15—20 vuotta ammattilaisena, ei siihen pysty, jos ei tee asioita kunnolla. Kai Skyttä Topi Nättinen kävi marraskuun maaottelutauolla kotiseudulla Jyväskylässä vetäytymässä ja pohdiskelemassa. Sen jälkeen on tuntunut, ettei huonoja pelejä ole omalle kohdalle enää tullut.

Mies jarruttaa nopeasti ja pyörähtää vastustajasta irti. Päässä on joukkueen parhaan pistemiehen kultainen kypärä.

Topi Nättinen tuli Lappeenrantaan ja SaiPaan hakemaan vastuuta, sai tilaisuuden ja käytti sen.

Hän on luova pelaaja, jolla on luontainen halu auttaa muita. Hyökkäyspäässä häntä voi kutsua arvaamattomaksi. Kaikki lätyt eivät aina lennä lapaan, mutta hän uskaltaa yrittää jotain sellaista, mitä käsijarrupelaaja ei ikinä tohtisi.

Taitopelaajan kategoriaan sijoittamisesta Nättinen ei silti oikeastaan pidä, vaikka sen sisällä on aina kehu. Hän haluaa itse olla voittajan ja modernin taitopelaajan yhdistelmä.

— Pyrin olemaan hyödyksi joukkueelle ratkaisuhetkillä. Haluan olla erittäin luotettava pelaaja.

Analyyttinen itsensä tutkiskelija

Nättinen, 23, on pedantti urheilija ja itseään kohtaan ehdoton. Ulkopuoliselle tulee nopeasti tunne, että hänen kanssaan on helppo keskustella. Ajatukset ovat pohdittuja, eikä hän pelkää kertoa niitä.

Omaa tekemistään hän tuntuu katselevan analyyttisesti ikään kuin ulkopuolelta.

Lounaalle SaiPan hyökkääjä astelee lautasellaan hiillostettuja vihanneksia ja keko lasagnea. Ruoka on yksityiskohta, josta hän on tarkka, mutta Mikkelin aikanaan hän alkoi kiinnittää siihen erityistä huomiota. Ravintoterapeutin ryhmässä Nättinen ja joukko Jokereiden KHL-pelaajia pilkkoivat syömisensä palasiin, pitivät ruokapäiväkirjaa ja kävivät läpi oikeita valintoja ja ruokarytmiä.

Nyt Nättisestä tuntuu, että hän jaksaa harjoitella ja palautuu entistä paremmin. Kalaa, kananmunia ja raakoja kasviksia hän ei voi allergian vuoksi syödä, ja yksi tavoite oli saada hallitusti massaa lisää, jotta myös väännöissä kaivattava voima tarttuisi paremmin.

— Huomasin, että tiukkapipoisuus ei ole hyvä syömisessä, vaan tietty rentous. Aiemmin jos yksi ateria meni vihkoon, tuntui, että koko viikko on pielessä.

Kai Skyttä SaiPan ylivoima on alkukauden kangertelun jälkeen parantunut huimasti. Topi Nättinen on sen ykköspyörittäjä.

Yksi kerta riitti

Ruokahifistelijä omassa keittiössään Nättinen ei ole. Joillain ensimmäisistä treffeistä kokkasi, mutta taso ei kuulemma ollut riittävä ja vastuu siirtyi sen jälkeen tyttöystävälle.

— Jos pelaat 15—20 vuotta ammattilaisena, ei siihen pysty, jos ei tee asioita kunnolla.

— Jokainen voi oppia virheistään, mutta jos ne toistuvat voi miettiä, onko se oikeasti huonoa tuuria vai tekeekö itse jotain väärin.

Järki määrää

Jääkiekko on muuttunut painista luistelupeliksi ja se ohjaa myös Nättisen fysiikkaharjoittelua. Luisteluvoima ja -kestävyys ovat hänen mukaansa nykykiekossa tärkeämmät kuin penkkipunnerrus tai hauiskääntö.

— Pystyt vielä kolmannessa erässä repimään vastustajasta irti.

Kaikkea ohjaa myös järki.

— Jos määrä ratkaisisi, joku treenaisi aamusta iltaan.

Vesa Vuorela Jukureissa Topi Nättinen oli rotaatiopelaaja, mutta SaiPassa hänen roolinsa on ratkaista.

Tekee muista parempia

Liigakauden puolessa välissä voi jo sanoa, että jääkiekkoilija pelaa elämänsä kautta, kuten pelaajat hänen vieressäänkin. Jukureiden kautta SaiPaan kiertänyt JYPin kasvatti on kasvanut rotaatiopelaajasta ykkösylivoiman pyörittäjäksi.

Luottamus omaan tekemiseen on vahva, mutta Nättisen mukaan pelaaja miettii aina ennen kauden alkua, lähteekö homma lentoon vai ei.

Hän sanoo yleensä sietävänsä myös huonoja hetkiä ja uskovansa aina käänteeseen. 3—5 pelin syklissä menneiden muisteleminen riittää.

— Yritän aina pelata selkäytimestä. Liikkua ja löytää sen raon. Syöttäminen on aina ykkösvaihtoehto, se on mulla vähän rakennettu selkärankaan.

— On fiilis mailassa ja käsissä, se on tärkeintä, ja se fiilis on ollut.

Hiljaista pohdiskelua

Vaikka SaiPa repi ja riipi puolustamalla voittoja syksyllä, oman kautensa käännekohdaksi Nättinen sanoo marraskuun maaottelutauon. Neljän päivän loma kotikaupungissa Jyväskylässä auttoi.

— Kävin kävelyllä ja vetäydyin itsekseni. Sen jälkeen ei ole tullut sellaista fiilistä, että olisi tullut huonoa peliä.

— Rupesi tuntumaan, että mulla on aikaa. Sama fiilis kuin on ollut joskus pikkupoikana.

Oma kahdeksan pelin pisteputki ennen joulua kertoi, että myös kemia kentällisen muiden pelaajien kanssa toimi.

— Jos olen vireen löytänyt, yleensä olen pystynyt sen myös pitämään. En jää miettimään yksittäistä huonoa erää tai muutamaa virhettä.