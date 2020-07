Ruotsissa viimeiset kolme kautta pelannut keskikenttäpelaaja Tuomas Liukkonen, 28, liittyy Veiterän joukkueeseen vuoden sopimuksella, jossa on optio toisesta kaudesta. Hän kuuluu myös Suomen A-maajoukkueen runkomiehistöön.

Lappeenrantaan saapuu myös hänen veljensä Esko Liukkonen, joka pelasi viime kaudella Mikkelin Kamppareissa. Hän on pelannut alempana keskikenttäpelaajana tai sivutukena. Hän on esiintynyt kuudessa alle 21-vuotiaiden maaottelussa.

Kamppari puolestaan tiedotti torstaina lappeenrantalaisten Janne ja Tomi Hauskan siirtyvän ensi kaudeksi Mikkeliin matkapelaajina.

Suomen Jääpalloliitto Tuomas Liukkonen kuuluu Suomen maajoukkueen vakiokalustoon.

Veiterän ja Lappeenrannan-Lahden yliopiston välisen sopimuksen mukaan joukkueen pelaajat voivat opiskella maksuttomasti yliopistossa tai LAB-ammattikorkeakoulussa. Liikunnanohjaajaksi aiemmin opiskellutta Tuomas Liukkosta kiinnostavat fysioterapeutin opinnot.

– Minulla on taustalla aikoinaan tehdyt liikunnanohjaajan opinnot ja nyt haluaisin täydentää opintoja fysioterapeutin opinnoilla, Liukkonen kertoo Veiterän tiedotteessa.

Lappeenrantalaisten ryhmä voi vielä vahvistua ennen kauden alkua.

– Meillä on tarkastelussa vielä muutama mielenkiintoinen nimi, jotka sopisivat hyvin pelaajistoomme, seuran pelaajasopimuksia koordinoiva Anssi Peuhkuri sanoo.

Mikkeliläislähtöinen Liukkonen on pelannut 25 A-maaottelua ja on kuulunut jo kolmen vuoden ajan sinivalkoisten vakiokaartiin. Takana ovat kahdet aikuisten MM-kisat, joista on ollut tuomisena kaksi pronssimitalia.

– Tavoittelen edelleen maajoukkuepaikkaa, ja Veiterässä on varmasti useampikin pelaaja, jolla on mielessä maajoukkuetehtävät. Mainitaan vaikka molemmat Peuhkurit, Ere Verhelä ja Tero Liimatainen. Se on hyvä asia ja nostaa myös Veiterän ja kotimaisen sarjan tasoa.

Liukkonen uskoo lappeenrantalaisten nuorentuneen joukkueen pystyvän kollektiiviseen jääpalloon, jossa mahdollisimman moni pelaaja osallistuu aktiivisesti pelinrakenteluun.

– Tunnen Veiterän pelaajistoa entuudestaan, ja uuden valmennuksenkin johdolla meille tulee varmasti hyvä kausi. On hienoa, että nuoria otetaan myös vahvasti mukaan. Uskon, että he voivat oppia meiltä vähän vanhemmilta paljon.

Mikkelin Kampparit ry Päinvastaiseen suuntaan Veiterästä Mikkeliin vaihtoivat Tomi ja Janne Hauska.

Veiterän tuore päävalmentaja Tero Nieminen uskoo Liukkosten sopeutuvan hyvin ryhmään.

– Tuomas on kasvanut Ruotsin elitserienissä maajoukkueen vakiomiehistöön ja hänellä on edelleen mahdollisuus kehittyä jääpalloilijana. Hänen urheilijamainen olemus tuo joukkueeseen juuri sitä uudistumishalua, jota Veiterässä on, Nieminen sanoo.

– Myös Esko on pelaajana valmis ottamaan aiempaa isompaa roolia. Se antaa meille mahdollisuuksia järjestellä pelaavaa ryhmitystä uudelleen. Koen, että nämä ovat kansallisella tasolla todella tärkeitä rekrytointeja, ja seura on onnistunut hyvin pelaajamarkkinoilla.

Veiterän edustusjoukkue aloittaa jääharjoitukset poikkeuksellisesti heinäkuun toisella viikolla, kun normaalisti heinäkuu on ollut omatoimijakso.