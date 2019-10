Dante Salituron koeaika SaiPassa sai äkkilopun — Uusia paikkaajia SaiPa ei ole heti etsimässä, sanoo urheilujohtaja Antti Tuomenoksa

Kanadalaishyökkääjä Dante Salituron koeaika SaiPan liigajoukkueessa jäi lyhyeksi. Seura ilmoitti, ettei Salituro jatka enää Lappeenrannassa, vaan on välittömästi vapaa etsimään uutta seuraa.

Salituro saapui SaiPaan loppukauden sopimuksella, joka sisälsi tarkastelujakson. 22-vuotias kanadalainen pelasi kolmessa Liiga-ottelussa ilman tehopisteitä. Viikonloppuna Raumalla hän lensi jo vilttiin ja Porissa oli kokonaan ulkona kokoonpanosta.

Salituro edusti viime kaudella ECHL:ssa Allen Americansia, joka on San Jose Sharksin ja AHL-seura Worcester Sharksin farmijoukkue. Sopimuksessa SaiPan kanssa oli try out -jakso marraskuun maaottelutaukoon asti, mutta pesti päättyi nopeammin jo nyt.

Tuomas Kiiskinen, 32, saapui jo aiemmin SaiPaan pätkäsopimuksella paikkaamaan hyökkäyspään loukkaantumissumaa. Taitava hyökkääjä edustaa keltamustia lokakuun loppuun asti ennen kuin siirtyy loppukaudeksi Ruotsin pääsarjan Skellefteån riveihin.

Ei heti korvaajaa

SaiPan urheilujohtajan Antti Tuomenoksan mukaan Salituron lähtö ei suoranaisesti vaikuta joukkueessa mitenkään eli hänen tilalleen heti etsitä uutta miestä, koska loukkaantuneita pelaajia on palannut ja palaamassa ryhmään joka tapauksessa.

— Katsotaan, mitä markkinoilla on.

Salituron ongelmana oli Tuomenoksan mielestä se, ettei tämä ollut pelannut tosipelejä pitkään aikaan. Se näkyi liikaa otteissa, vaikka hyvästä pelaajasta onkin kyse, Tuomenoksa kuvaa.

— Suomessa pitää pystyä kokonaisvaltaiseen pelaamiseen, puolustamiseen ja kaksinkamppailutkin korostuvat.