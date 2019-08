Liettuassa koripallo on kuin uskonto. SaiPan A-nuorten maalivahti Laurynas Lubys, 18, pelasi koripalloa nuorempana ja päätyi huomattavasti pienemmän lajin jääkiekon pariin sattumalta.

— Naapurini pelasi jääkiekkoa ja satuin olemaan heillä kylässä, kun paikallinen valmentaja soitti ja kysyi hänen äidiltään, tietääkö hän ketään, joka voisi kokeilla maalivahtina. Lähdin kokeilemaan, enkä ole katunut, Lubys kertoo.

Nuori liettualainen pelaa SaiPan junioreissa neljättä kauttaan ja toista A-nuorissa.

Nuorempana hän halusi olla kuin Henrik Lundqvist. Nykyään miellyttää eniten Sergei Bobrovskin pelityyli. Molemmat maalivahdit ovat NHL:n kermaa.

— Lundqvist oli kuin kuningas, pidin hänen tyylistään todella paljon. Halusin olla kuin hän, ja se potki minua eteenpäin.

Bobrovski puolestaan on erittäin atleettinen ja tekninen maalivahti sekä todellinen taistelija.

— Hän on yksi teknisesti taitavimmista maalivahdeista koko NHL:ssä. Ihmisenäkin hän vaikuttaa todella täysipainoiselta kaverilta. Siksi pidän hänestä todella paljon.

Vaihtoehtoina Suomi ja Ruotsi

Ennen Lappeenrantaan tuloaan Lubys pelasi Latviassa, joka on Baltian maista ehdottomasti vahvin kiekkomaa. Kaksi vuotta kului Liepajan C-junioreissa.

— Sen jälkeen halusin päästä eteenpäin ammattimaisempaan ympäristöön, koska haluan luoda uran jääkiekkoilijana. Vaihtoehtoina olivat Suomi ja Ruotsi. Tekstasin SaiPan valmentajille, että voinko tulla testiin. Tulin näytille ja pääsin joukkueeseen, Lubys kertoo.

Liettualainen kuvaa itseään soturiksi, joka haluaa pysäyttää kiekot ja taistella jokaisessa tilanteessa. Hän kehuu vuolaasti SaiPassa saamaansa maalivahtivalmennusta, josta B-junioreissa vastasivat Sami Valkeapää ja Jani Sihvonen ja A-nuorissa Janne Valtonen, liigajoukkueen maalivahtivalmentaja

— He kaksi ovat auttaneet minua eniten eteenpäin, sillä alle 18-vuotiaana kehityt kaikista eniten. Alle 20-vuotiaana se on enemmän enää pelityylin hienosäätöä ja pienten asioiden kuntoon laittamista. Valtonen on auttanut minua siinä todella paljon. Hän on todellinen ammattilainen.

NHL on tietenkin unelma, mutta yltäminen Suomessa liigatasolle olisi jo mahtavaa sekin. — Laurynas Lubys

Lubys kokee olevansa myös henkisesti paljon vahvempi kuin ennen.

— Aiemmin olin aina tappiopelin jälkeen todella vihainen ja pettynyt. Totta kai tappiot harmittavat edelleen, mutta nykyään pystyn unohtamaan ne nopeasti ja katsomaan heti eteenpäin kohti seuraavaa ottelua.

Keväällä Lubys debytoi Liettuan miesten maajoukkueessa 1-divisioonan A-ryhmän kisoissa. Liettuan kohtalona oli pudota kolmannelle sarjaportaalle B-ryhmään, mutta Lubysin mukaan maan jääkiekko kehittyy koko ajan.

— Se, että miesten maajoukkue pelaa 1-divisoonatasolla, on mielestäni ihan hyvin Liettuan kaltaiselle pienelle maalle. Junioritkin kehittyvät koko ajan, ja olen varma, että viiden vuoden päästä olemme jo aika hyviä ainakin Euroopan tasolla.

Liettuan jääkiekon eteenpäinmenoa tukevat myös tilastot. Maan noin 2 500 pelaajaa on vähän Suomen yli 73 000 rekisteröityyn pelaajaan verrattuna, mutta jääkiekkoilijoiden määrä Liettuassa on tuplaantunut viiden viime vuoden aikana.

Liettuastakin on tullut NHL-tähtiä

Ennenkin maasta on ponnistettu pitkälle.

Liettualaissyntyisiä entisiä NHL-tähtiä ovat Neuvostoliittoa ja Venäjää urallaan edustaneet Darius Kasparaitis ja Dainius Zubrus, jotka vanhoilla päivillään vetivät vielä kotimaansa pelipaidan ylleen.

Suomessa Tadas Kumeliauskas edusti kolmen kauden ajan TPS:aa.

Myös Lubys tähtää terävimmälle huipulle.

— NHL on tietenkin unelma, mutta yltäminen Suomessa liigatasolle olisi jo mahtavaa sekin. KHL voisi olla myös yksi vaihtoehto jonain päivänä. Lopulta kaikki vain minusta itsestäni kiinni.

Sitä ennen pitää torjua paljon voittoja SaiPan A-nuorille. Lubys oli maalissa, kun SaiPa aloitti kauden keskiviikkona niukalla vierasvoitolla KooKoosta.

Sarjan alku on pikkusputnikeille hektinen, sillä perjantaina on ensimmäinen kotiottelu Vaasan Sportia vastaan ja lauantaina vierasreissu HIFK:n kotiluolaan.

Kisapuiston jäähallin pihalla aurinko porottaa täydeltä terältä, mutta Lubys ei pane pahakseen, että ennen syyskuuta takana on jo kolme sarjapeliä.

— Minusta tämä on ihan täydellistä. Kausi kestää pidempään ja pääsemme pelaamaan enemmän pelejä. Odottelin koko kesän, milloin kausi alkaa.