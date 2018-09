Päävalmentaja Joonas Haapala arvioi, että Kütisaar on yksi heidän hyökkäyspelin syömähampaistaan. Alkava kausi on siirtymäkausi naisten liigassa. Vuoden kuluttua joukkueet jaetaan kahteen tasolohkoon, naisten liiga A:han ja B:hen.

Nautin pelaamisesta täällä ensimmäisellä kaudella. — Kati Kütisaar

NST Lappeenrannan virolaispelaajat Kati Kütisaar ja Lotta Peedimaa kiiruhtavat ensimmäisinä joukkueen viimeistelyharjoituksiin Taipalsaaren liikuntahalliin.

Lappeenrannassa jo juniorina ensimmäisen kerran vieraillut Kütisaar liittyi sinipaitojen liigaryhmään viime marraskuussa. Hän ehti pelata 13 runkosarjan ottelua pistein 5+3=8 ja kolme pudotuspeliä, joissa syntyi yksi maali.

Nyt alkamassa on toinen kausi naisten salibandyliigassa. Kütisaar kuvailee itseään töitä kaihtamattomaksi hyökkääjäksi, joka tarvittaessa pystyy myös maalintekoon.

— Nautin pelaamisesta täällä ensimmäisellä kaudella. Suomessa salibandy on kuin kokonaan eri maailma verrattuna Viroon, jossa salibandy on melko pieni laji. Pelaajia on kolmisen tuhatta ja naisten liigassa vain neljä joukkuetta, joten vertailu Suomen liigaan on todella vaikeaa, Kütisaar pohtii.

Lajikontaktit etelänaapuriin ovat syntyneet NST:n valmennukseen kuuluvan Pette Nousiaisen kautta. Hän on toiminut yhdeksän vuotta Viron naisten apuvalmentajana.

Peedimaa liittyi lappeenrantalaisten rinkiin elokuussa.

— Lähetin muutamia videoita MM-kisoista NST:n maalivahtivalmentaja Juho Meuroselle. Hän katsoi ne läpi, sitten juttelimme hänen ja päävalmentaja Joonas Haapalan kanssa. He sanoivat, että tarvitsevat maalivahdin ja päätin tulla tänne. Minut on otettu hyvin vastaan, Peedimaa kertoo.

Ennen perjantain harjoituksia Peedimaa ei tiennyt, pääseekö hän tänään lauantaina tolppien väliin vai vartioiko maalia Minna Paasu.

Mutta millainen maalivahti 20-vuotias virolainen on?

— En ole mikään pitkä, joten minun täytyy pystyä liikkumaan ja reagoimaan hyvin. Nopeus ja kestävyys ovat varmaan myös hyviä ominaisuuksiani, hän arvioi itseään.

Pelaamalla ei elä, vaan töitäkin pitäisi löytää

Kütisaar työskentelee lennonjohtajana Tallinnassa ja reissaa sieltä käsin Lappeenrantaan, mikä sopii päävalmentajana jatkavalle Haapalalle.

Peedimaa puolestaan asuu Lappeenrannassa, mutta salibandyä pelaamalla ei elä, joten töitäkin pitäisi löytää.

— Vielä en ole löytynyt mitään, mutta vaihtoehtoja on monia. Tähän saakka olen ollut kaikkeen tyytyväinen ja haluaisin pysytellä pitkään Lappeenrannassa.

Kai Skyttä Hyökkääjä Kati Kütisaar työskentelee Tallinnassa lennonjohtajana ja harjoittelee miesten joukkueen kanssa. Vapaapäivinään hän yrittää ehtiä käymään harjoituksissa myös Lappeenrannassa.

Haapala on tyytyväinen, että joukkue on kestänyt hyvin kasassa. Viime kauden ryhmästä jatkaa 14 pelaajaa, mikä on helpottanut kauteen valmistautumista.

Nimilistalta ei kuitenkaan löydy NST:n ylivoimaisesti tehokkainta pelaajaa Juuli Hakkaraista, sillä ensihoitajaksi valmistunut pistenikkari on tällä hetkellä asettanut työpaikan löytämisen pelaamisen edelle.

— Se on nyt tilanne. Mutta kuten aina, niin jonkun pelaajan puuttuminen antaa jollekin toiselle hyvän mahdollisuuden onnistua. Näen, että mahdollisten ratkaisijoiden rinki on meillä nyt laajempi kuin viime tai sitä edellisellä kaudella, Haapala kertoo.

Päävalmentajan mukaan monet pelaajat ovat ottaneet askelia eteenpäin. Seuraavaksi se täytyy saada konkretisoitumaan kentällä.

— Viime vuonna meillä oli jo yksi aika valmis porukka. Siinä pelasivat Backmanit Jenna ja Mona sekä Liisa Laapio. Pitkän kesän ja aika monen lajiharjoituksen jälkeen he ovat varmasti vielä valmiimpia pelaamaan tätä sarjaa.

Haapala arvioi, että Silvia Hahl saanee myös vähän aiempaa isomman roolin joukkueessa, kuten myös Kütisaar.

— Siinä on jo viisi syömähammasta.

Puolivälierälöylytys ei saa enää toistua

Viime kaudella NST haali naisten salibandyliigassa vaivaiset seitsemän pistettä. Se riitti kuitenkin viimeiseen pudotuspelipaikkaan eli kahdeksanteen sijaan.

Puolivälierissä kyyti runkosarjan ykköstä Classicia vastaan oli odotetusti kylmää, ja tamperelaiset pistivät NST:n tylysti laulukuoroon otteluvoitoin 3—0 ja maalierolla 31—2.

— NST:llä on niin mittavat perinteet, että saa olla viimeinen kerta, kun puolivälieristä lähdetään lomille suoraan 3—0, Haapala linjaa tulevaisuutta.

Kevään viimeisen ottelun jälkeen hän vaati, että arjen tekemisen on joukkueessa on kohennuttava. Haapala odottaa, että muutkin kuin valmennus ovat katsoneet peiliin kesän aikana. Myös harjoittelua on laitettu uusiksi.

— Lajia on ollut nyt mahdollista harjoitella paljon enemmän kuin aiempina vuosina. Fysiikkaharjoitteluun emme uhraa enää joukkueen yhteistä aikaa, vaan siitä jokaisella pelaajalla on oma vastuu. Meillä on kaksi hyvää fysiikkavalmentajaa, jotka ovat tehneet hyvää duunia sillä puolella.

NST avaa liigakauden tänään vierasottelulla Lahdessa. Vastassa on sarjanousija Pelicans SB, joka pudotti O2-Jyväskylän liigasta ja jätti Jyväskylän ensimmäistä kertaa ikinä ilman naisten liigajoukkuetta.

— Pelicans on ihan mielenkiintoinen porukka, heillä on aika hyviä nuoria. He ovat myös saaneet muutaman ihan hyvän vahvistuksen, kuten Minttu Broströmin ja Iina Latvalan Erä-Viikingeistä, Haapala tietää.

Alkava kausi on naisten liigassa siirtymäkausi

Naisten salibandyliigassa alkava kausi on siirtymäkausi. Vuoden kuluttua pääsarja jaetaan kahdeksan joukkueen tasolohkoihin: naisten liiga A:han ja B:hen.

Runkosarjassa pelataan edelleen ainoastaan 18 ottelua, mutta tämän kauden uutuus on runkosarjan jälkeen pelattavat kaksinkertaiset sijoitussarjat ryhmissä 1.—3. ja 4.—6.

Sijoille 7.—10. sijoittuneet joukkueet pelaavat puolestaan pudotuspelikarsinnat. Pudotuspelikarsintojen otteluparien voittajat lunastavat kaksi viimeistä paikkaa ensi kaudeksi NLA-sarjaan.

Kai Skyttä Maalivahti Lotta Peedimaa muutti Lappeenrantaan elokuussa ja etsii nyt töitä itselleen.

— Runkosarja päättyy jo helmikuussa, mutta sen jälkeen tulevat vielä jatkokarsinnat. Se tekee sarjasta vähän pidemmän. Sarja on kuitenkin tasaisempi kuin vuosiin. Aika moni joukkue on kokenut tosi isoja menetyksiä. Jos katsotaan esimerkiksi Classicia ja Kooveetä, ne ovat menneet ihan uusiksi, Haapala sanoo.

Keväällä Suomen mestaruutta juhlinut SB-Pro on suosikki tälläkin kaudella, mutta sen pidemmälle Haapala ei osaa veikata.

— Jos aiemmin on voinut sanoa, että Classic ja Pro pelaavat hyvin pitkälle kevääseen, niin Pro pelaa varmasti tälläkin kaudella hyvin pitkälle kevääseen, muista joukkueista en tiedä. Onnistumalla meilläkin on mahdollisuudet vaikka mihin.

NST 2018—2019

Maalivahdit: Lotta Peedimaa, Minna Paasu.

Puolustajat: Emma Kaila, Aino Partinen, Sofia Sinkko, Lotta Piirainen, Nea Rautio, Vilma Halkola, Jonna Kelaranta, Elina Heino.

Hyökkääjät: Mona Backman, Jenna Backman, Liisa Laapio, Silvia Hahl, Kati Kütisaar, Hanna Kiljunen, Jenni Lehti, Noora Heikkilä, Ronja Routti, Saana Karilahti, Vilhelmiina Rönkkö.

Valmennus: Joonas Haapala, Pette Nousiainen, Elina Sinisalo, Juho Meuronen (maalivahdit).

Fysiikkavalmennus: Iiro Härkönen, Antti-Juuso Ropo.

Joukkueenjohto ja huolto: Tuija Huotinen, Ville Mäkelä.