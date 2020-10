Kolumni: Jos SaiPan omistajat päättäisivät jättää Liigan, muut liigaseurat lunastaisivat heiltä 1,8 miljoonan euron arvoisen osakkeen

Liiga-SaiPan toimitusjohtaja ja yksi pääomistajista Jussi Markkanen esitti yhtiönsä hätähuudon sen mahdollisuudesta selvitä Kisapuistossa, jos vuokrataso on toimitilatoimikunnan laskelmissaan pyörittelemä. Liiga-SaiPa maksaa nyt kaikista käyttämistään tiloista ja jääajasta 160 000 euroa vuodessa. Uuden hallin vuokraksi sille on kalkyloitu 275 500 plus jäämaksuja 140 000 euroa eli yhteensä 415 000 euroa.

Vielä ei tiedetä, millainen halli Kisapuistoon tulee ja mitä tiloja Liiga-SaiPa tarvitsee, mutta hahmotelma on tehty. Aitioita 10, eli sama määrä kuin nyt ja jos SaiPa kaipaa niitä lisää tai vaikka ravintolamaailman, se joutuu ne maksamaan itse. Aitiot maksavat karkeasti 100 000 euroa kappaleelta.

Neliöitä uuteen jäähalliin on hahmoteltu parituhatta enemmän kuin nykyiseen, ja ravintola- ja aulatilat ovat todennäköisesti samankaltaiset kuin nyt mutta väljemmät.

Ota rahat ja juokse

Entä jos kiekkoyhtiö katsoisi, ettei se pysty kattamaan liiketoiminnallaan reippaasti kasvavia kuluja?

Liigan omistavat liigaseurat. Liigaosakkeen hinta oli 2019 1,8 miljoonaa euroa, mikä perittiin Mestiksen nousijoilta. Osakkeen hintaan vaikuttaa etenkin muhkea TV-sopimus.

Jos joku Liigan jättää, muut osakkaat lunastavat sen osakkeen. Liiga-SaiPan omistuksella on siis merkittävä arvo.

Toimitilatoimikunnan suuri epäonnistuminen oli jäähallin paikallisen rahoituksen valuminen käsistä.

Yhdessä mentävä eteenpäin

Korostan, että tämä pohdiskelu on pelkkää lukujen pyörittelyä. Kommentit Liiga-SaiPaa kohtaan olivat maanantain valtuustossa pääosin sovittelevia. Saman voi lukea viereiseltä sivulta Jussi Markkasen lausunnoista. Yhdessä mennään eteenpäin, vaikka nyt toista kirveleekin.

Turha ryhmä tiensä päässä?

Se hallipäätöksen aikana selvisi, että kaupunginhallituksen isoja investointeja – ei pelkästään jäähallia – varten asettaman toimitilatoimikunnan jatkoon on syytä suhtautua kriittisesti. Teknisiin selvityksiin ja päätösten ohjailuun keskittynyt ryhmä on kasattu kuudesta johtavasta virkamiehestä ja viidestä poliitikosta.

Tasapaino ryhmässä kyllä oli: Neljä viidestä poliitikkojäsenestä tykkäsi enemmän Kisapuistosta kuin keskustasta, joka oli puolestaan johtavien virkamiesten kannattama vaihtoehto. Selvitykset olivat virkamiesten kokoamia. Pääosin myös konsultti SRV:n loppuraportin tekstit.

Toimitilatoimikunnan suuri epäonnistuminen oli jäähallin paikallisen rahoituksen valuminen käsistä. Kun haltioituneena katsottiin kauas, ei nähty lähelle lainkaan.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies