PEPO vahvistuu entisellä nuorten maajoukkuepelaaja Calvin N'Sombolla, Joel Laitinen pelaa puolestaan syyskuussa Slovakiaa vastaan

PEPOon siirtymistä pohjusti Calvin N´Sombon muuttaminen opiskelemaan Lappeenrantaan. Suomen lisäksi N´Sombo on edustanut myös Makedoniaa nuorten maajoukkueissa.

PEPO Lappeenranta on solminut loppukauden ja kauden 2020 kattavan sopimuksen keskikenttäpelaaja Calvin N'Sombon, 22, kanssa.

N'Sombon junioriaika kului HJK:n riveissä. Nuorisomaajoukkueissa hän edustanut Suomea 19 kertaa, minkä lisäksi hän on edustanut Makedoniaa yhteensä kolmesti alle 20- ja 21-vuotiaissa.

Veikkausliigasta N'Sombolla on kokemusta kahden pelin verran PK 35:stä. Miesten peleissä hän on edustanut myös HJK:ta, Klubi 04:ää, FC Honkaa sekä oululaista Herculesta, mutta tällä kaudella hän on ollut ilman sopimusta.

PEPOon siirtymistä pohjusti N´Sombon muuttaminen opiskelemaan Lappeenrantaan.

PEPOn päävalmentaja Mika Heino odottaa N'Sombon tuovan joukkueen keskikentälle lisää taitoa ja nopeutta. Heino ei osaa vielä sanoa, nähdäänkö uusi pelaaja tositoimissa jo torstain kotiottelussa Jippoa vastaan.

— Hän tulee tiistaina ensimmäisen kerran meidän harjoituksiin. Tuskin hän ainakaan aloittaa, mutta katsotaan, tuleeko hän peliin mukaan jossain vaiheessa. Hän on harjoitellut FC Espoon kanssa, mutta pelituntumaa tältä kaudelta ei ole.

PEPOsta on valittu pelaaja myös maajoukkuetehtäviin.

Keskuspuolustaja Joel Laitinen, 18, edustaa Suomea alle 19-vuotiaiden kaksoismaaottelussa Slovakiaa vastaan. Syyskuun alussa pelattavat ottelut valmistavat Suomea kohti marraskuussa alkavia ikäluokan EM-karsintoja.

Laitinen on maajoukkueessa ainut Kakkosesta mukaan valittu pelaaja. Muut Suomen pelaajat edustavat ylempien sarjatasojen tai ulkomaiden seuroja.

Juttua muokattu 27.8.2019 klo 16.07: Lisätty päävalmentaja Mika Heinon kommentti uudesta pelaajasta.