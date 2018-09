Ilkka Oksman: Lappeenrannan uuden sisähallin parasta paikkaa ei linjata jäähallityöryhmän loppuraportissa

Jäähallityöryhmä ei linjaa maanantaina esiteltävässä raportissaan kantaansa Lappeenrannan uuden, yleisurheilijoille ja palloilijoille suunnitellun sisähallin sijoituspaikaksi. Sisähallisuunnitelmaa on viety eteenpäin uuden jäähallin kustannusselvityksen rinnalla.

Sisähallin tilasuunnitelman esittelyn yhteydessä kesäkuussa kerrottiin, että sijoituspaikkana esillä ovat olleet Amiksen kenttä, Harapainen ja Opintien varikon alue ja todettiin, että työryhmä tarkastelee sijaintiasiaa tarkemmin loppuraportissa, kun eri vaihtoehtojen oheiskustannuksista, muun muassa infrastruktuurin rakentamisesta, on saatu arviot.

"Jos päätetään rakentaa"

Lappeenrannan liikuntapaikkarakentamisen projektijohtaja Ilkka Oksmanin viestitti perjantaina, että hankesuunnittelun yhteydessä on valtuuston edellyttämällä tavalla selvitetty, millaiselle sisäliikuntahallille Lappeenrannassa on eniten tarvetta. Työn yhteydessä on kartoitettu, mitä toimintoja hallissa olisi sekä sen kokoa ja kustannusarviota ja hallin käyttökustannuksia.

— Sisäliikuntahallin sijaintipaikkaa ei ole edellytetty selvitettävän vielä tässä vaiheessa, siksi sitä ei myöskään nyt tulla esittämään. Sisäliikuntahallin sijoituspaikkaratkaisu ja muut siihen liittyvät seikat ovat oman tarkemman hankesuunnitteluprosessinsa asia sitten, jos halli päätetään rakentaa, Oksman sanoo.