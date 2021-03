Viime kaudelta tuttu Leon Augusto palaa PEPOn riveihin

Keskikenttäpelaaja Leon Augusto on tehnyt yhden kauden sopimuksen PEPO Lappeenrannan kanssa. PEPO tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.

Augusto, 21, saapui Lappeenrantaan kasvattajaseurastaan FC Kölnistä viime vuoden heinäkuussa. Hän pelasi Kakkosessa 11 ottelua, teki neljä maalia ja antoi kaksi maalisyöttöä.

Tammikuussa Augusto siirtyi Ykkösessä pelaavaan Kokkolan Pallo-Veikkoihin ja pelasi kolme Suomen cupin ottelua, kunnes osapuolet purkivat sopimuksen viime viikolla.

Augusto on Portugalin ja Kreikan kansalainen.

– Leonin vahvuus on hänen dynaamisuus, mikä sopii loistavasti pelitapaamme. Tämä näkyy varsinkin tilanteenvaihtopelaamisessa. Hänellä on hyvät jalkapallon perustaidot, kyky antaa viimeisellä kolmanneksella ratkaisevia syöttöjä ja hänen laukauksensa on todella painava. Tästä osoituksena ovat viime kauden hyvät tehot ja pistesuorituksia odotamme myös tältä kaudelta, valmentaja Marko Kaila toteaa PEPOn tiedotteessa.