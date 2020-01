Veiterälle sekava voitto kärkiottelusta Kisapuistossa — "Tuskin kummankaan koutsit hirveän tyytyväisiä on"

Porilainen Narukerä kuuluu jääpallon Bandyliigan kärkijoukkueisiin ja on yksi Veiterän pahimmista haastajista mestaruustaistelussa.

Sunnuntaisessa kohtaamisessa Lappeenrannassa ei nähty taktisesti valveutuneinta jääpalloa, mutta yleisöön tapahtumarikas näytelmä varmasti upposi. Toisen jakson pirteän esityksen jälkeen Veiterä nappasi sarjapisteet maalein 7—6 (3—4).

— Vauhtia ja tapahtumia oli varmasti, mutta molemmat joukkueet pystyvät paljon parempaan. Oli aika hawaijia ja sekavaa välillä. Tuskin kummankaan koutsit hirveän tyytyväisiä on, tuumasi kaksi osumaa Veiterälle taitellut hyökkääjä Tuukka Loikkanen.

Jotain ottelun heilahteluista kertoo sekin, että Narukerä siirtyi minuutissa johtoon, mutta kymmenessä minuutissa Veiterä johti jo 3—1. Puoleen tuntiin pelissä oli nähty jo seitsemän osumaa, ja lisäksi molemmat joukkueet olivat käyttäneet aikalisänsä.

Veiterälle epätyypillistä oli puolustuksen vuotaminen. Kuusi takaiskua on kolmannes koko kauden päästetyistä maaleista. Lisäksi avausjaksolla hyökkäyksien rakentelu oli nihkeää.

Tähän vaikutti väistämättä pelintekijä Tomi Hauskan poissaolo. Samaan rooliin ei kokoonpanosta suoraan korvaajaa löydy.

Toisella jaksolla vihreäpaidat ottivat kuskin paikan nostamalla karvausta ja tukkimalla Narukerän pelinrakentelun. Sitä kautta avautui maalipaikkoja, joita Loikkasen lisäksi käyttivät hyödykseen Janne Hauska kahdesti sekä Aleksi Seppänen onnistumalla kertaalleen.

Nousujohteisen suorituksen näkövinkkelistä voitto oli Veiterälle ansaittu.

— Puhuttiin tauolla, että otetaan ylempää kiinni ja laitetaan jalat oikeasti liikkeelle. Se teki pelaamisen meille paljon helpommaksi. Meidän pelitapaan kuuluu kova työmäärä, joka auttaa ensin puolustamista ja sen jälkeen hyökkäämistä, Loikkanen avasi.

Nuori hyökkääjä on noussut tälle kaudelle vastuulliseen asemaan joukkueen ykköshyökkääjäksi. Hän on kiittänyt vastuusta tekemällä 16 osumaa, ja on vain pari maalia Bandyliigan maalipörssin kärkeä jäljessä.

— Ihan hyvin tämä kausi on lähtenyt, mutta ollaan vasta puolivälissä ja kunnon pelit ovat tulossa. Odottelen niitä innolla. Nyt näyttää siltä, ettei yksikään joukkue ole selvästi kävelemässä mestaruuteen, vaan saadaan hieno jääpallokevät.