LUM tarjoaa kesäkuussa Lappeenrannassa paikallista korviketta Paavo Nurmi Gamesille, joka siirtyi loppukesään – "Tarkoitus olisi, että ainakin joitain Suomen kärkipään keihäsmiehiäkin tulisi paikalle"

Yleisurheilun Marskin kisat järjestetään Lappeenrannan Kimpisen kentällä kesäkuun puolivälissä. Kilpailun alkuperäinen ajankohta olisi ollut 27. toukokuuta.

LUM:n puheenjohtajan Mauri Auvisen mukaan Marskin kisat järjestetään todennäköisesti sunnuntaina 14. kesäkuuta, joskin Kimpinen on varattu tapahtumalle myös tiistaiksi 16. kesäkuuta.

– Suunnittelimme, että Marskin kisat olisivat viikonloppuna joko 13. tai 14. kesäkuuta. Jos PEPOlla on kotipeli 13. päivä, Marskin kisat olisivat sunnuntaina. Ei tiistaikaan huono olisi, mutta viikonloppuna kisojen läpiviennille olisi enemmän aikaa, jos erityisjärjestelyjä tarvitaan, Auvinen toteaa.

Marskin kisojen paikka kesäkuun puolivälissä on mielenkiintoinen koronan mylläämässä yleisurheilukalenterissa.

Ulkoratakauden alkuräjähdyksen piti olla kansainvälinen huippukilpailu Paavo Nurmi Games Turussa 9. kesäkuuta, mutta se kisataan kokoontumisrajoitusten vuoksi vasta 11. elokuuta. Kalevan kisat alkavat Turussa kaksi päivää sen jälkeen.

Kotimaisen GP-sarjan osakilpailuista kaksi järjestetään heinäkuussa ja kaksi elokuussa.

Suomi–Ruotsi-maaottelu mitellään Tampereella 4.–5. syyskuuta.

– Tilanne on ollut elävä. Kukaan ei ole tiennyt, miten kausi alkaa ja mitä kisoja yleensä on. Nyt tiedämme, ettei arvokisoja ole. Se on voinut muuttaa urheilijoiden suunnitelmia, Auvinen sanoo.

Marskin kisojen urheilijakattaus on toistaiseksi täysin avoinna. Kilpailun ajankohta ja lajilista antavat mahdollisuuksia siihen, että koviakin nimiä voisi innostua saapumaan Kimpiselle.

Auvisen mukaan LUM:n tavoite on saada aikaan hyvä kansallisen tason kisa, jossa olisi mahdollisimman monta seuran omaa urheilijaa avaamassa kauttaan.

– Tietenkin toivomme, että sinne tulisi muitakin urheilijoita tekemään tuloksia. On hyvä, että kesäkuussa on tarjolla kilpailuja. Urheilijat varmasti haluavat kilpailla, kun kisoja ei kesän aikana tule varmasti niin paljon kuin normaalisti.

Minna Mänttäri Nooralotta Neziri onnitteli Reetta Hursketta 100 metrin aitajuoksun Suomen mestaruudesta Kimpisellä elokuussa.

Myös Marskin kisojen ohjelmaa on tiivistetty. Luvassa on viisi miesten ja viisi naisten lajia.

Mukana on muun muassa naisten pika-aidat, joka oli viime kesänä Suomen yleisurheilun superlaji Annimari Kortteen, Nooralotta Nezirin, Reetta Hurskeen ja Matilda Bodganoffin sekä seitsenottelija Maria Huntingtonin ansiosta.

– Naisten taso on niin kova, että kärkikolmikon takaakin löytyy hyviä pika-aitureita. Jos siellä on kiinnostusta tulla juoksemaan, olemme tietysti kiinnostuneita mekin, Auvinen toteaa.

LUM:lta itseltään löytyy nuorten maajoukkueen pika-aiturit Tanja Kokkonen ja Sofia Lindholm, jotka jakavat lajin 17-vuotiaiden kaikkien aikojen kotimaisessa tilastossa sijaa 12.

Nuorten maajoukkueeseen kuuluu myös LUM:n Moona Korkealaakso, jonka lisäksi kaikille muillekin seuran naiskestävyysjuoksijoille on Marskin kisoissa tarjolla 3000 metriä.

Imatran Urheilijoiden kolmiloikkaaja Senni Salminen tähtää tänä kesänä 14 metrin tuolle puolen, mitä hän voi halutessaan tavoitella jo Marskin kisoissa.

LUM:n loikkamiehille Simo Lipsaselle, Arttu Tyystjärvelle ja Antti Inkiselle on Kimpisellä luvassa pituuskisa.

Marskin kisojen ohjelmassa on myös miesten ja naisten keihäs, jossa LUM:n Saara Lipsasen lisäksi mahdollinen osallistuja voisi olla Simpeleen Urheilijoiden kasvatti Heidi Nokelainen, joka on ollut lokakuusta 2018 olympiavoittaja Heli Rantasen valmennettava.

– Tarkoitus olisi, että ainakin joitain Suomen kärkipään keihäsmiehiäkin tulisi paikalle. Kisa on ollut kalenterissa niin vähän aikaa, ettei urheilijoihin ole oltu vielä yhteyksissä, Auvinen kertoo.

Mika Strandén Imatran Urheilijoiden Senni Salminen on kolmiloikan Suomen kaikkien aikojen tilaston nelonen. Salmista valmentaa Matti Mononen. Arkistokuva.

Aluehallintovirastojen on tarkoitus tiedottaa tällä viikolla, minkälaisilla erityisjärjestelyillä alle 500 hengen yleisötapahtumia saa järjestää kesäkuun alusta heinäkuun loppuun.

Auvisen mukaan LUM odottaa ohjeita myös Youth Athletics Gamesin vuoksi. Tuhansien yleisurheilujuniorien suurtapahtuman on tarkoitus alkaa Lappeenrannassa 31. heinäkuuta, mutta sen siirtyminen ensi vuoteen on mahdollista.

Sen sijaan Marskin kisat pystytään järjestämään 500 ihmisen rajoituksellakin.

– Yleisöä mahtuisi vähintäänkin 300, jos kilpailijoita olisi sata ja toimitsijoita 50.

Yleisurheilun kotimaiseen kilpailukalenteriin voi tulla yhä muutoksia lyhyelläkin aikavälillä.

– Olemme valmiit järjestämään ihan muutamankin lajin kisoja sen mukaan, mitä omat urheilijamme tarvitsevat.

Viimeisin esimerkin tästä LUM tarjoili lappeenrantalaisille heinäkuussa 2018, kun Alisa Vainio tavoitteli EM-kisojen 10000 metrin rajaa Kimpisellä, mutta jäi siitä lopulta seitsemän sekuntia. Suoritus oli soolojuoksu, sillä kiriavuksi saapunut Laura Manninen jäi lappeenrantalaisen vauhdista jo alkumatkasta.

Vainiota saapui tuolloin Kimpiselle kannustamaan satoja ihmisiä.