Ketterä paikkaa talouttaan osakeannilla ja näytösottelulla, jossa valmentaja Matias Lehtonen vaihtaa kommentaattorin rooliin

Mestiksessä kiekkoileva Imatran Ketterä pyrkii kohentamaan talouttaan osakeannilla sekä keskiviikkona pelattavalla erikoisella näytösottelulla.

Ennen joulua Ketterä aloitti kaksiosaisen osakeannin, jonka suunnatulla A-osakeannilla pyritään keräämään 100 000 euroa. Liikkeelle on laskettu myös tuhat B-osaketta, niin sanottuja kannattajaosakkeita, joita kuka tahansa voi merkitä itselleen. B-osake ei sisällä ääni- tai osinko-oikeutta, mutta Ketterä lupaa tukijoilleen jatkuvia osakasetuja. Yksi kannattajaosake maksaa 75 euroa.

– Anti on lähtenyt liikkeelle ihan ok. Haemme Ketterä-henkisiä sijoittajia, sanotaanko näin, Ketterän urheilujohtaja Turkka Partanen kuvailee.

Kaksi vuotta sitten perustetulla Imatran Ketterä Oy:llä on Partasen mukaan tällä hetkellä 15 osakasta. Osakkaat on listattu seuran nettisivulla, mutta siellä ei erotella, kuka on A-osakas ja kuka B-osakas.

– Sieltä löytyvät niiden nimet, jotka ovat halunneet nimensä julkisuuteen.

Mestis pakollisella koronatauolla

Koronarajoitusten takia Mestis jouduttiin laittamaan kesken kauden määrittelemättömän mittaiselle sarjatauolle. Hengissä pysyäkseen osa seuroista on joutunut lomauttamaan niin pelaajansa kuin valmentajansa. Myös Ketterä on käynyt yt-neuvottelut, joiden lopputuloksista tiedotetaan keskiviikkona.

– Vielä en sano siitä muuta kuin että meni ihan ok, Partanen toteaa lyhyesti.

Rahaa kerätään katseluoikeuksilla

Keskiviikkona Imatralla pelataan myös näytösluonteinen 3vs3 -tukiottelu Ketterän ja Joensuun Kiekko-Poikien välillä. Vastaavia otteluita osa liigaseuroista pelasi Super series -nimellä ennen kauden alkua.

Otteluun ei oteta yleisöä, mutta katseluoikeuden Karjala vs. Covid-19 -lähetykseen voi ostaa Solidsport-palvelusta. Lähetyksen kommentaattoreina toimivat joukkueiden valmentajat Matias Lehtonen ja Joni Petrell.

Kestoltaan ottelu on 3x10 minuuttia, minkä jälkeen ammutaan voittomaalikilpailu sekä ratkotaan nopein luistelija ja Karjalan kovin lämärinvetäjä.

JoKP kuuluu niihin Mestis-seuroihin, jotka ovat ilmoittaneet lomautuksista. Heti torstaina seura lomauttaa valmennuksensa ja pelaajansa enintään 90 päiväksi.