Kysymykset: Miksi Lappeenranta menetti vuoden toiset toto75-ravinsa, Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen?

Lappeen raviradan kauden avausravit kilpaillaan sunnuntaina. Perinteinen Villinmiehen tammakilpa on radan ainoa toto75-tapahtuma tänä vuonna, vaikka ravipäiviä kokonaisuudessaan on viimevuotinen määrä.

Miksi Lappeenranta menetti vuoden toiset toto75-ravinsa, Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen?

– Tämä päätös on tehty ennen minua (aloitti syyskuussa), joten en pysty ottamaan taustoihin sen enempää kantaa, mutta ymmärtääkseni 75-päivien määrä suhteessa vuoteen 2020 väheni. Muiltakin radoilta kuin Lappeenrannalta vähennettiin 75-päiviä.

Viime kesänä yhdet Lappeen ravit jouduttiin keskeyttämään radan huonon kunnon vuoksi. Oliko 75-päivän menettäminen rangaistus siitä?

– Emme ole millään rankaisumentaliteetilla liikenteessä. Kaiken kaikkiaan meiltä väheni vajaat 40 päivää ja jokainen ravirata joutui luopumaan jonkin verran omista kilpailupäivistään.

Kuinka monta niitä putosi pois? Toto75-raveja ajetaan joka lauantai edelleen.

– Siellä oli Superlauantai-päiviä, jolloin ajettiin kahdella paikkakunnalla. Niitä ajetaan nyt vähemmän. Sen takia lauantain profiilipäivien määrä väheni.

Onko tämä pysyvä ratkaisu?

– Ravipäivien määrät tulevaisuudessa tietenkin ratkaisevat, millä profiililla missäkin ajetaan. Meillä on 2015 vuodesta asti ravikilpailukäyttöön syntyneiden hevosten määrät olleet suurin piirtein samalla tasolla. Tiedämme, minkä verran kilpailusuoritteita sillä hevosmäärällä Suomessa tarvitaan. Kilpailupäivien määrä suhteutetaan kysyntään ja tarjontaan.

Kuulostaa siltä, ettei ravipäivien määrä tulevaisuudessa lisäänny vai tulkitsenko väärin?

– Kyllähän kilpailumahdollisuuksia pitää pystyä antamaan useallakin eri tasolla. Puhutaan profiilipäivistä, joille järjestetetään myös rahapelejä. Urheilun tehtävänä on tarjota laadukkaita ravitapahtumia peliyhtiön tarpeisiin. Niissä tapahtumissa kilpailevien hevosten ja lähtöjen määrällä on merkittävä rooli, mutta sen lisäksi meillä on paljon sellaistakin kilpailukysyntää, johon pystytään ehkä järjestämään jokin uudentyyppinen ravikonsepti. Sillä voidaan alueellista ja paikallista kysyntää paikata, jos näitä profiilipäiviä ei jatkossa ihan yhtä paljon tule.

Lappeenranta sai menettämiensä kevätpuolen 75-ravien tilalle 65-ravit, jotka yleensä on ajettu keskiviikkoisin Vermon keskusraviradalla.

– Neljä kappaletta niitä muistaakseni sijoitettiin muualle. Viime vuosi taisi olla ensimmäinen vuosi, ja se liittyi Vermon rataremonttiin. Taustalla on myös Vermon pään kilpailuruuhkan helpottaminen. Siirretyt keskiviikkoravit ovat sellaisia, jolloin Vermossa olisi sekä keskiviikkona että viikonloppuna kisat. Pitää katsoa, millaisia tuloksia saadaan, mutta puhuisin vielä kokeiluluonteisesta käytännöstä.

Miltä ravivuosi 2021 kokonaisuutena näyttää?

– Kuten te siellä Lappeenrannassa jääkiekostakin tiedätte, korona rokottaa kovaa. Me olemme siinä mielessä vähän onnellisemmassa asemassa, että toimintamallimme on hieman erilainen ja olemme pystyneet kilpailutoimintaa järjestämään ja jakamaan palkintorahat hevosten omistajille ja kasvattajille. Toivotaan, että pääsimme järjestämään jälleen yleisötapahtumia. Tämä on vähän vaikeaa aikaa koko yhteiskunnassa niin pitkään kuin rajoitteita on voimassa. Siinä mielessä ihan positiivisia näkymiä on, että kilpahevosten kysyntä on korkealla tasolla. Samoin viime syksyn uutiset kasvattajilta kertovat, että puolitoistavuotiaita varsoja hankittiin hyvin ja kesävarsatkin vaihtoivat omistajaa ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Suomenhevosvarsojakin syntyi viime vuonna eniten sitten vuoden 2013. Uskon, että meillä on ihan vetovoimainen urheilu ja hieno hevonen siinä keskiössä, ja se kiinnostaa myös tulevaisuudessa.

Palkintorahojen kehitys on puhuttanut tasaisin väliajoin. Mikä tilanne on tällä hetkellä?

– Palkintoja maksetaan tulevana vuonna enemmän kuin edellisvuotena oli tarkoitus maksaa. Vuonna 2020 jäi jonkin verran palkintorahaa jakamatta, koska ravit olivat keväällä tauolla. Pyrimme myös järjestämään toimintamme pikkusen tehokkaammin, niin pystymme palauttamaan palkintoja vähän enemmän. Uuden strategian myötä on tarkoitus löytää keinoja omistamisen ja kasvattamisen kannustamiseen, mitä palkinnot ja kasvattajapalkkiot ovat. Tavoitteena on, että pystyttäisiin pitämään siellä vankka pohja, mikä antaisi ihmisille uskoa alaan, tammojen astutukseen ja hevosten hankkimiseen. Se on pitkäjänteistä työtä, sillä menee muutama vuosi ennen kuin hevonen on astutuksen jälkeen kilparadoilla. Työryhmät pohtivat rahapelituottojen alenemista koko Suomen tasolla. Toivotaan, että saataisiin pidemmän aikavälin kehikko, sillä jos joka vuosi budjettiriihen perusteella lähdetään rakentamaan seuraavaa vuotta, kyllähän se vähän haastava tilanne on.

Mitkä ovat suurimmat haasteet Lappeenrannan kaltaisten maakuntaratojen ympärillä?

– Meidän pitää pystyä löytämään jokaiselle raviradalle oma roolinsa. Sitä keskusteltua on paljon jo käytykin. Nyt kevään aikana usean datapisteen kautta näitä asioita tarkastellaan. En näe, että toiminnan järjestäminen valtiontuen kautta on ainakaan lisääntymään päin, joten avainasemassa on, miten kykenemme järjestämään ravikilpailutoiminnan tehokkaimmalla tavalla, jotta se palvelee kilpailukysyntää. Raviradoilla pyritään löytämään keinoja uusien tulonlähteiden hankkimiseksi ja sitä on tehtykin vuosien saatossa, mutta esimerkiksi digitalisaation tuomien uusien mahdollisuuksien kautta pyritään löytämään parempaa rajapintaa ihan tapahtumissa kävijöihin että uusien tuottojen etsimiseen yhden ravirata-alueen tai vastaavan kautta. Kuten ehkä kaikessa urheilussa: uusia tuottoja pitäisi löytää.