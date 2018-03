Suomen muuttuva huippu-urheilu etsii Mika Kojonkosken seuraajaa ja lisää rahaa — "On inhimillistä, että tuloksia odotetaan aivan liian nopeasti" Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö vie Suomen urheilua uuteen aikakauteen. Mika Strandén Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen on taustaltaan suunnistaja. Etelä-Karjalan suunnistuskisoista Saloselle muistuu mieleen päällimmäisenä Lappee-Jukola, jossa hänen autonsa oli yksi monista, jotka juuttuivat mudaksi muuttuneille pelloille.

Mika Kojonkosken seuraajan etsintä sähköistää Suomen huippu-urheilua kulisseissa. Kojonkoski ilmoitti Pyeongchangin talviolympialaisten jälkeen, ettei ole käytettävissä uudelle kaudelle Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajana.

Huippupestiä haki torstaihin mennessä 46 ihmistä. Spekulaatiossa vahvaksi ehdokkaaksi arvioitu huippu-urheiluyksikön huippuvaiheen ohjelman johtaja Mika Lehtimäki kertoi tiistaina vetäneensä oman hakemuksensa pois.

Kuohunta tehtävän ympärillä on kova, mutta Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen nostaa kahvikuppia Imatralla vakaalla kädellä.

— Sehän olisi huono juttu, jos ei olisi tätä yleisön kiinnostusta. Se kertoo, että huippu-urheilu on tärkeää meille suomalaisille. On merkityksellistä, menestyvätkö urheilijamme ja kenen komennossa, Salonen toteaa.

Salosen mukaan huippu-urheiluyksikön johtajan pestiin haastateltavat ovat selvillä.

— Jos kaikki menee hyvin ja suunnitellusti, Mikan seuraaja on selvillä maaliskuun loppuun mennessä.

Huippu-urheiluyksikkö perustettiin Olympiakomitean yhteyteen vuoden 2013 alussa paljon julkisuutta saaneen huippu-urheilun muutosryhmän työn pohjalta.

Kojonkoski oli synnyttämässä huippu-urheiluyksikköä ja on vastannut sen kehittämistä viiden vuoden ajan.

— Mikan johdolla on tehty äärimmäisen hyvää työtä. On luotu yksikkö, toimintamallit, rakenteet ja niiden osaset. Siinä on hyvä pohja lähteä jatkamaan, Salonen toteaa.

Kojonkosken seuraajalla tulee Salosen mukaan olla huippu-urheilun ymmärrystä ja kokemusta.

— Pitää olla tatsia siitä, mihin huippu-urheilu menee.

Salosen mukaan valittavan henkilön pitää olla yhteistyökykyinen ja rakentava tyyppi, joka pystyy saamaan eri toimijat kulkemaan samaan, yhdessä asetettuun suuntaan.

Kyse on koko Suomen huippu-urheiluverkoston johtamisesta.

— Yhteistyöllä saamme vaikuttavuutta, jolla saamme tuloksia.

Monissa muissa maissa vastuu huippu-urheilun kehittämisestä on ollut jo kauan lajiliittojen yläpuolisella organisaatiolla. Suomessa lajiliitot ovat saaneet huolehtia oman lajinsa huipputason kehittämisestä varsin vapaasti.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tavoitteena on ollut saada olemassaolevat resurssit tehokkaampaan käyttöön, jotta Suomen urheilun kansainvälinen menestys, osaaminen ja arvostus kasvaisivat.

Toiminta tähtää siihen, että kansainvälisesti menestyviä suomalaisurheilijoita on jatkossa nykyistä enemmän ja että heillä on kansainvälisen vertailun kestävä valmennus ja toimintaympäristö.

Yhteistyön jalostaminen tuloksiksi kulkee eri tahtia eri lajeissa.

— Urheilussa muutokset jalkautuvat oikeasti aika pitkän ajan kuluessa. On inhimillistä, että tuloksia odotetaan aivan liian nopeasti. Me ihmiset olemme kärsimättömiä.

Toistaiseksi suurimmat onnistumiset ovat tulleet hiihdossa. Toisin kuin monilla muilla lajeilla, Hiihtoliitolla oli pohjalla menestystä, omat järjestelmät sekä vankka rahoitus, joita huippu-urheiluyksikön tuki nopeasti tehosti.

— Siinä on hyvä malli toimia. Samankaltaisilla linjauksilla päästään eteenpäin muissakin lajeissa. Silloin tulemme valitettavasti taas raha- ja resurssikysymykseen: lisää tarvitsisi saada.

Salonen muistuttaa huippu-urheilun muutostyössä lähdetyn siitä, että huippu-urheiluyksikön valtionrahoitus vuosien 2018—2020 nurkilla olisi noin 20 miljoonaa euroa, kuten Norjalla.

— Tällä hetkellä se on 7,5 miljoonaa. Se ei ole Mikan syy, vaan koko suomalaisen huippu-urheiluverkoston yhteinen haaste.

Mahdollisuus muutokseen näkyvissä

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen painottaa, että raha ei ole ainoa Suomen huippu-urheilumenestyksen kehitykseen vaikuttava tekijä.

— Emme saa mitään aikaan, jos meillä ei ole nuoria ja innokkaita urheilijan alkuja, jotka haluavat lähteä sille polulle, jossa laitetaan kaikki peliin ja yritetään tavoitella menestystä. Heitä tulee, kun lajiliittojemme jäsenseuroissa tehdään vankkaa seura- ja nuorisotyötä, Salonen toteaa.

Salosen mukaan Suomen ilmapiiriä pitää saada suuntaan, jossa nuoret kokevat huippu-urheilun houkuttelevammaksi valinnaksi kuin tänä päivänä.

Hän odottaa paljon Suomen ensimmäiseltä liikuntapoliittiselta selonteolta, jonka annetaan eduskunnalle tänä vuonna. Sitä varten selvitetään, mikä on huippu-urheilun merkitys, asema ja arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa.

— Liikuntapoliittinen selonteko on liikunta- ja urheiluväelle mahdollisuus saada aikaan haluttuja muutoksia.

Olympiakomitea on nykyisin Suomen urheilun ja liikunnan todellinen katto-organisaatio, kun Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo yhdistyi siihen vuoden 2017 alussa.

— Nyt koko putki on meidän allamme. Siten pystymme nopeammin näkemään ja reagoimaan, mihin suuntaan toimia. Tämä mahdollistaa niin liikunnan kuin huippu-urheilun edistämisen.

Salosen mukaan nykyiselläkin rahoituspohjalla on mahdollista saada paljon aikaan, kun yhteistyötä eri toimijoiden kesken tiivistetään.

— Mutta kyllä me vielä lisääkin rahoitusta tarvitsemme, jos todetaan, että yhteiskunnallemme on merkityksellistä saada huippu-urheilumenestystä.