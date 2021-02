Kommentti: Nuorten miesten kasvattaminen on rankkaa puuhaa, jos SaiPan kokeneemmat pelurit eivät auta

SaiPa on ilmeisesti hirttänyt itsensä lupaukseen, ettei palkanleikkauksista tulevaa elinvaraa käytetä uusiin pelaajiin. Yritetään yhdessä selvitä kaudesta. Linjaus on rehti ja reilu nykyisiä pelaajia kohtaan, mutta se ei tässä tilanteessa auta.

Joukkue kaipaa kipeästi ulkoa tulevaa herätystä. Nyt se on vaipunut tyhjien hallien apatiaan, jossa erikoinen kausi voidaan pelata läpi ikään kuin kukaan ei huomaisikaan.

SaiPan strategia on kasvattaa nuorista pelaajista miehiä, jotka jossain vaiheessa tuovat seuralle menestystä. Apua akuuttiin pelaajapulaan on haettu Mestiksestä.

Ongelma on se, että Liiga on edelleen ammattilaissarja, eikä mikään nuorisokoti. Jos katsoo pistepörssiä, siellä on kärjessä joko kokeneita huippupelaajia tai Suomi-kiekon superlahjakkuuksia, kuten Anton Lundell.

Nuoret aihiot kaipaavat tuekseen ja mallikseen kovaa kärkiosaamista, koska he eivät illasta toiseen pysty pelaamaan huipputasolla. Nyt tuen puute näkyy räikeimmin hyökkäyspelissä ja ylivoimalla, josta puuttuvat sekä playmakerin kädet että laukauksista laatu.